Přijel lídr Evropské ligy, jeden z favoritů na celkové vítězství. Přesto to byla Plzeň, která proti Benfice Lisabon naprosto kralovala a vyhrála 4:0. Trenér hostů Marco Silva se po zápase hodně rozčiloval.
Už v poločase bylo prakticky rozhodnuto. Viktoria Plzeň se trefila do sítě hned třikrát a šla do kabin o přestávce s vedením 3:0.
„Všichni hráči věděli, co mají hrát, bohužel jsme selhali na plné čáře. Chyběla nám dynamika, Plzeň od začátku měla šance. Dělali jsme jednu chybu za druhou, nesmyslně jsme ztráceli příliš mnoho míčů, dostali jsme z toho druhý a třetí gól,“ zlobil se Silva po zápase.
I když okamžitě reagoval a prostřídal hráče, aby s utkáním v druhé půli něco udělal, stejně se to nepotkalo s efektem. Christophe Kabongo naopak hned po minutě hry udeřil znovu a poslal Viktorii do vedení už 4:0.
„Byl to naprosto hrozný večer. Nereprezentovali jsme Benfiku, jak jsme měli, nemůžeme prostě za tento klub takhle hrát,“ kroutil hlavou devětačtyřicetiletý trenér.
„Podle něj mužstvu neprospělo ani to, že si svými suverénními výsledky v Evropské lize vysloužil roli favoritů na celkový triumf v soutěži. Vše bylo proti nám. Je to pro nás obrovská rána, po takové prohře to bude pro všechny z nás emociálně velmi složité, k roli favorita máme hodně daleko,“ zlobil se.
To jeho plzeňský protějšek Radoslav Kováč měl spoustu důvodů k úsměvu. Tři body jeho tým ještě udržují ve hře o postup do další fáze.
„Máme radost, že jsme zápas takto zvládli, protože proti nám stál skvělý soupeř. Bylo to skvělé především týmově. Utvrdilo mě to v tom, že jsme na správné cestě. Jsme moc rádi a jedeme dál. Věřím, že nám to pomůže. Byl to nejhezčí večer, který jsme tu po mém nástupu zažili,“ zhodnotil Kováč.
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