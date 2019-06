Trávník byl ostudný, míč skákal jako králík, kritizoval Messi podmínky Copa América

před 4 hodinami

Kapitán argentinských fotbalistů Lionel Messi po postupu do semifinále jihoamerického šampionátu zkritizoval kvalitu hrací plochy. Podle hvězdného útočníka Barcelony byl při pátečním čtvrtfinálovém zápase s Venezuelou (2:0) trávník na stadionu Maracaná v hrozném stavu a míč na něm skákal jako králík.

Messi se proti Venezuele téměř vůbec nedostal do hry, což dává za vinu i špatnému trávníku v Riu de Janeiro. "Neprožívám nejlepší Copu América. Ale je pravda, že hřiště jsou tady ostudná. Je těžké na nich kontrolovat míč a pohybovat se s ním," řekl Messi novinářům.

"Míč vypadá jako králík, na tomhle hřišti skáče všude kolem. Nepomáhá vám to v držení míče a vždycky potřebujete o vteřinu víc. Můžeme se tomu jenom přizpůsobit," přidal dvaatřicetiletý kanonýr, jenž hrací plochu kritizoval i po vítězství 2:0 nad Katarem v základní skupině.

Svěřenci Lionela Scaloniho i bez Messiho v nejlepší formě čtvrtfinále zvládli, poté co se v desáté minutě trefil Lautaro Martínez a čtvrt hodiny před koncem přidal pojistku náhradník Giovani Lo Celso. "Odehráli jsme komplexní zápas a dokázali zvítězit. Nedali jsme soupeři prostor a čekali na brejky," konstatoval pětinásobný držitel Zlatého míče.

Argentinci se o postup do finále utkají v úterý s úhlavním rivalem a hostitelem turnaje Brazílií. "Víme, že to bude těžké, protože jsou doma a budou hrát před svými fanoušky," upozornil Messi. "Ale i my máme kvalitní hráče. Ukazujeme, že v každém zápase ze sebe dáváme všechno. Naštěstí nám to vychází," dodal rodák z Rosaria, který čeká na svou premiérovou seniorskou trofej s argentinskou reprezentací.