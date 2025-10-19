Fotbal

Trapný zážitek slovenského fotbalisty. Manažerka komunikace se ho odmítla dotknout

před 2 hodinami
Věčné sluníčko, pohádkový plat i liga s Cristianem Ronaldem. Slovenský fotbalista Ondrej Duda ví, jaké to je kopat v Saúdské Arábii. Kromě výše zmíněných pozitiv této destinace tu musí překousnout i některá jiná úskalí.
Ondrej Duda slaví postup do osmifinále po zápase Eura 2024 Rumunsko - Slovensko
Ondrej Duda slaví postup do osmifinále po zápase Eura 2024 Rumunsko - Slovensko | Foto: Reuters

Po začátcích v Košicích ušel kus cesty. Vzal to přes Polsko, Německo, Anglii a Itálii až nyní do Bahrajnu, kde žije a v nedalekém městě Dammam i hraje za klub Al Ettifaq.

Třicetiletý záložník nad nabídkou z těchto končin prý příliš neváhal. Však si prý za rok podle slovenských médií vydělá asi 5,1 milionu eur ročně, tedy asi 124 milionů korun.

Proti prý nebyla ani jeho brazilská přítelkyně. "Byla ochotná jít se mnou kamkoli, takže jsem jí jen oznámil, jakou jsem dostal nabídku, a bylo to," vyprávěl ve slovenské talkshow VAR.

"Dojíždím z Bahrajnu, cesta do klubu mi autem trvá asi hodinu. Je to dobrá lokalita, jsou tam asi čtyři města, ve kterých se dá pěkně žít a tohle je jedno z nich," uvedl.

Některé kulturní rozdíly ho ale zaskočily. Saúdská Arábie je často pranýřována za nedodržování lidských práv i postavení žen ve společnosti. A sám se o některých kulturních rozdílech sám přesvědčil.

"V klubu máme ženu, která má na starosti PR a mediální záležitosti. Šel jsem jí podat ruku, ale ona se odtáhla, že nemůže," líčil trapas Duda.

Pokud by se ženy dotknul, hrozil by mu trest. "V té rychlosti mi vůbec nedošlo, že se cizí ženy nesmím sám od sebe dotknout," vysvětlil slovenský reprezentant.

I proto si prý vybral život v Bahrajnu, protože tam jsou společenská pravidla mnohem uvolněnější než v menších arabských městech. 

V týmu Al Ettifaq se zatím pravidelně objevuje v základní sestavě. Na gól ale momentálně čeká, zatím si připsal pouze jednu asistenci. Klub se aktuálně pohybuje zhruba uprostřed ligové tabulky. 

