Kritizovaný Brunes explodoval. Na Letné se čtyřikrát veslovalo, reagoval i Haaland

Fotbalisté Sparty ve 12. kole první ligy díky čtyřem gólům Jonatana Brunese porazili doma předposlední tým tabulky Slovácko 5:1. Norský útočník zkompletoval hattrick mezi 14. a 37. minutou, ve druhé půli navíc uzavřel skóre. Po změně stran se prosadil ještě Andrew Irving, za hosty skóroval jen v 59. minutě Tichomir Kostadinov.
Letenští se v neúplné tabulce posunuli na druhé místo o bod před Mladou Boleslav a Olomouc, na vedoucího pražského rivala Slavii ztrácejí šest bodů.
Sparta zvítězila po třech soutěžních utkáních, ve čtvrtek prohrála v Evropské lize 0:1 na stadionu Olympiakosu Pireus. Z posledních pěti ligových zápasů nicméně získala 13 bodů. Slovácko nenavázalo na překvapivý triumf v minulém venkovním duelu v Liberci a podruhé za sebou nebodovalo.
Hosté vstoupili do utkání aktivně, ve 14. minutě ale po první vážnější akci soupeře inkasovali. Kapitán Vydra, jenž byl jediným českým hráčem ve sparťanské základní sestavě, vyslal do úniku Brunese a ten střelou mezi nohama překonal Heču. Norský útočník po 13 soutěžních zápasech ukončil čekání na svou druhou trefu v novém působišti.
Spartu vstřelený gól povzbudil a ve zbytku poločasu dominovala. V 25. minutě Vydra obral o míč Sosseha a postupoval sám na Heču, bývalý brankář letenského celku se tentokrát vyznamenal. O šest minut později sehráli Letenští podobnou akci jako při první brance a Brunes po Hoeverově kolmici napálil míč nechytatelně pod břevno.
Šestadvacetiletá letní posila českých vicemistrů završila hattrick v 37. minutě po Irvingově přihrávce do vápna. I do třetice se Brunes trefil levačkou, tentokrát ke vzdálenější tyči. Vstřelil tak premiérový hattrick aktuální prvoligové sezony.
Domácí znovu navýšili skóre krátce po změně stran. Irving dostal na hranici vápna příliš prostoru a technickým obstřelem zaznamenal svůj třetí gól v ligovém ročníku. Další dvě velké šance měl Vydra, v 59. minutě se ale dočkali i hosté. Juroška utekl po levé straně a souhru střídajících hráčů zakončil Kostadinov, jenž se prosadil pouhých 52 sekund od svého příchodu na trávník. Severomakedonský defenzivní záložník dal svůj premiérový gól v české lize.
V 71. minutě vrátil favoritovi čtyřgólové vedení znovu Brunes, který si našel před bránou odražený míč a z otočky se nezmýlil. Čtyři góly v soutěžním utkání dal potřetí, dosud se mu to povedlo pouze na začátku kariéry ve třetí a čtvrté norské lize.
Na sociálních sítích pražské Sparty reagoval i Norův slavný bratranec Erling Haaland, který poslal tři výmluvné „emotikony“.
Brunese vystřídal v 80. minutě Vojta, jenž záhy mohl ukončit své čekání na první ligový gól za Spartu, sám před Hečou ale netrefil bránu. Pražany to příliš mrzet nemuselo, pětkrát v jednom utkání nejvyšší soutěže skórovali poprvé od března a triumfu 5:2 rovněž nad Slováckem.
Sparta v ligovém ročníku vyhrála doma popáté, jedinou ztrátu na Letné utrpěla v srpnu při porážce v derby se Slavií. Se Slováckem bodovala pojedenácté za sebou. Celek z Uherského Hradiště utrpěl debakl 1:5 i v úvodním kole na stadionu druhého pražského favorita Slavie.
12. kolo první fotbalové ligy:
Sparta Praha - 1. FC Slovácko 5:1 (3:0)
Branky: 14., 31., 37. a 71. Brunes, 47. Irving - 59. Kostadinov. Rozhodčí: Bohata - Kříž, Šůma - Adam (video). ŽK: Sochůrek - Hruška, Stojčevski, Slončík. Diváci: 15.397.
Sparta: Surovčík - Hoever (63. Kadeřábek), Mbe Soh (75. Martinec), Guddal, Vitályos - Irving, Mannsverk (63. Sochůrek), Vydra - Singhateh, Alcócer (63. Jurásek) - Brunes (80. Vojta). Trenér: Priske.
Slovácko: Heča - Slončík, Rundič (59. Kostadinov), Král - Blahút, Trávník (77. Hruška), Sosseh (74. Marinelli), Šviderský - Dolžnikov, Vorlický (58. Fiala) - Havlík (46. Juroška). Trenér: Jelínek.
FC Hradec Králové - FK Jablonec 1:2 (0:1)
Branky: 70. Čvančara - 34. z pen. a 49. Nebyla. Rozhodčí: Starý - Slavíček, Volf - Ochotnický (video). ŽK: Čvančara. Diváci: 4705.
Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Petrášek, Čech (63. Valenta) - Ludvíček (46. Chvátal), Darida (80. Trubač), Dancák, Horák - Mihálik (54. Van Buren), Slončík (54. Umar) - Čvančara. Trenér: Horejš.
Jablonec: Mihelak - Cedidla (67. Pavlovič), Tekijaški, Novák, Sláma - Nebyla (86. Polidar), Sedláček - Čanturišvili, Zorvan (67. Hollý), Kuol (67. Alioum) - Růsek (77. Okeke). Trenér: Kozel.
Tabulka:
1.
Slavia
12
8
4
0
27:7
28
2.
Sparta
12
7
1
4
25:13
22
3.
Mladá Boleslav
12
6
3
3
19:14
21
4.
Olomouc
12
6
3
3
19:15
21
5.
Liberec
11
6
2
3
13:7
20
6.
Jablonec nad Nisou
12
6
2
4
16:13
20
7.
Zbrojovka Brno
12
6
2
4
16:16
20
8.
Teplice
12
5
3
4
18:17
18
9.
Plzeň
11
4
4
3
23:19
16
10.
Bohemians 1905
11
4
4
3
13:13
16
11.
Hradec Králové
12
4
3
5
11:15
15
12.
Pardubice
11
3
2
6
12:16
11
13.
Ostrava
11
3
2
6
7:18
11
14.
Artis Brno
11
2
3
6
11:20
9
15.
Slovácko
12
1
4
7
11:23
7
16.
Zlín
12
0
2
10
9:24
2
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