Trakařem na derby, výprava ze Smržovky dorazila na Letnou přes Pražský hrad

před 2 hodinami
Přibližně hodinu a půl před výkopem dnešního šlágru 11. kola fotbalové ligy mezi domácí Spartou a hostující Slavií dorazila na letenský stadion velká výprava ze Smržovky. U příležitosti výročí 60 let staré sázky se minulou neděli 16 fanoušků vydalo z města na Jablonecku na derby s trakařem.
Trakařem na derby
Trakařem na derby | Foto: ČTK

V poslední části cesty dnes prošli přes Karlův most a zastavili se i na Pražském hradě.

Fotbalové nadšence na startu vyprovázely stovky lidí. Zatímco v roce 1965 vezl příznivec Sparty Antonín Pavlíček po celou dobu slávistu Františka Pacáka, tentokrát se účastníci výpravy v sezení na trakaři i jeho tlačení střídali.

"Protože asi bychom to těžko zvládali. To, co předvedl pan Pavlíček s panem Pacákem, je obdivuhodný výkon. Ono i sedět na trakaři přes 140 kilometrů není sranda," řekl ČTK jeden z účastníků pochodu, jednasedmdesátiletý Milan Skrbek.

Půl hodiny před výkopem se "řidiči" trakaře objevili také na hřišti ve chvíli, kdy se hráči obou týmů na trávníku rozcvičovali.

Akce měla stejně jako před 60 lety i benefiční charakter. Tehdejší výtěžek 80.000 korun československých putoval na pomoc obci Obid, kterou postihly povodně, a zároveň na podporu výstavby sáňkařské dráhy ve Smržovce. Letos půjde výtěžek na smržovskou sáňkařskou dráhu, která potřebuje opravit. Dnes odpoledne bylo vybráno přes 58 tisíc korun.

 
