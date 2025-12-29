Přeskočit na obsah
Benative
29. 12. Judita
Fotbal

Tragédie na moři. Zemřel při ní trenér španělské Valencie, po jeho těle se pátrá

Rudolf Černík
Španělský fotbalový trenér Fernando Martín zemřel při tragédii na moři během dovolené v Indonésii. Při plavbě u ostrova Padar se potopila výletní loď s jedenácti lidmi na palubě včetně kouče ženského B-týmu Valencie a jeho rodiny.

Indonesia rescues people after boat capsizes in the Padar Island Strait.
Záchranáři v Indonésii pátrají po tělech Fernanda Martína a jeho dětíFoto: REUTERS
Pátrací a záchranná služba v Maumere obdržela v pátek v půl deváté večer první zprávy, že loď KM Putri Sakinah měla poblíž ostrova Padar potíže s motorem.

Než záchranný tým dorazil, plavidlo se potopilo. Na jeho palubě byl 44letý Martín, jeho manželka Andrea a jejich čtyři děti, dále čtyři členové posádky a místní průvodce.

Jiná loď, která projížděla kolem místa nehody, zachránila Martínovu manželku, jednu dceru a zmiňovaného průvodce.

Záchranářům se podařilo najít čtyři pracovníky lodní společnosti, ovšem Martín, jeho dva synové a další dcera ve věku 9, 10 a 12 let zůstali nezvěstní.

Dnes, tři dny po tragédii, záchranáři oznámili, že z moře vytáhli ženské tělo a převezli ho do nemocnice v Labuan Bajo k identifikaci.

Tělo objevili díky upozornění od místních obyvatel, kteří ho zahlédli na hladině u ostrova Serai, asi kilometr od místa potopení lodě.

Podle indonéských zákonů musí pátrání probíhat minimálně sedm dní, případně může být prodlouženo.

Šéf záchranářů Fathur Rahman uvedl, že plocha pátrání se zdvojnásobila oproti původní oblasti v okruhu pěti námořních mil (asi devět kilometrů) od místa potopení, kde záchranné týmy našly trosky lodi.

Fotbalový klub z Valencie již potvrdil, že obětí neštěstí je právě Martín a jeho tři děti. Soustrast vyjádřila španělská liga i mnohé kluby v čele s Realem Madrid a Barcelonou.

Martín strávil většinu hráčské kariéry coby stoper ve třetí lize, jednu sezonu si zahrál o soutěž výš.

Trenérem ženského B-týmu Valencie, který hraje čtvrtou ligu, byl jmenován teprve letos.

