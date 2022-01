Tragédie na mistrovství Afriky. V tlačenici před stadionem zahynulo osm lidí

Loni začalo v České republice podnikat nejvíce lidí za devět let. Šlo o 64 599 nových živnostníků, o 3563 více než v roce 2020. V uplynulém roce zároveň ukončilo své podnikání 38 306 lidí, o 3766 méně než o rok dříve a nejméně za deset let. Vyplývá to z analýzy dat portálu informaceofirmach.cz společnosti CRIF. V Česku tak přibylo 26 293 živnostníků, o 39 procent více než v roce 2020. Počet podnikatelů s přerušenou živností byl nejnižší za tři roky. Konkrétně to bylo 88.524 podnikatelů, což je meziroční pokles o více než 1500.