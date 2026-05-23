Tragédie Dukly. Po třech vlastních gólech sestupuje, mluví se ale znovu i o rozhodčím

Pražská Dukla sestupuje z fotbalové ligy. Poté, co ji v minulém týdnu výrazně poškodili rozhodčí v čele s Ondřejem Berkou v Teplicích, dokonala její pád prohra 0:3 s Baníkem Ostrava po neuvěřitelném průběhu: všechny tři góly byly totiž vlastní... Vítězové se díky triumfu vyhnuli přímému sestupu, o udržení mezi elitou budou stejně jako Slovácko bojovat v baráži.
Dukla, která si po duelu v Teplicích (marně) stěžovala na výkon rozhodčích, se ovšem znovu cítí poškozena.
V klíčovém okamžiku, za stavu 0:1, totiž sudí Karel Rouček neodpískal penaltu poté, co se do vyložené šance probíjel domácí Dominik Hašek a po souboji s Michalem Frydrychem upadl.
Krátce poté si Pražané dali druhý vlastní gól a bylo rozhodnuto.
Ostrava bude hrát v baráži s Táborskem, druhým celkem druhé nejvyšší soutěže. Slovácko se utká s Artisem Brno, který skončil ve druhé lize třetí. Přímo postoupila Zbrojovka Brno.
Desítky tisíc lidí v Madridu demonstrovaly proti premiérovi Sánchezovi
Tisíce demonstrantů v sobotu v Madridu požadovaly demisi socialistického premiéra Pedra Sáncheze kvůli sérii korupčních skandálů. Protestovat přišlo podle organizátorů asi 80 tisíc lidí, podle úřadů polovina, uvedla agentura AFP.
V Brně v sobotu pokračuje sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), který se letos prvně koná na českém území jako součást festivalu Meeting Brno. Na programu je Pouť smíření z Pohořelic do Brna, která připomíná násilný odsun Němců po 2. světové válce. U památníku V Pohořelicích, který někdo v noci pomaloval hákovými kříži, promluvil například německý ministr vnitra Alexander Dobrindt.
Mor, pravé neštovice, španělská chřipka nebo covid-19. Epidemie a pandemie po staletí měnily chod světa stejně výrazně jako války či přírodní katastrofy. Přinášely strach, obrovské ztráty na životech i zásadní proměny společnosti, zároveň ale urychlily vývoj medicíny a hygieny. Vzpomínáte si, které nemoci patřily k nejničivějším v historii? Otestujte své znalosti v našem kvízu.
„Odpuštění neznamená zapomenout, ale jít kupředu.“ Syn Nicholase Wintona otevřeně o sudetském sjezdu
Do Brna přijel z Anglie na motorce. Nicholas Winton mladší, syn slavného „zachránce dětí“ sira Nicholase Wintona, dorazil na Sudetoněmecký den jako host, který chtěl mluvit hlavně o smíření. V rozhovoru pro Aktuálně.cz popisuje, jak na něj protesty působily, proč podle něj politici často živí staré křivdy, ale i to, proč dnes Česko a Německo potřebují spíš budovat mosty než hledat nové nepřátele.