Nejdivočejší z fanatiků. Překročenou kapacitu stadionu v Trabzonu neřeší, říká Kaya

před 3 hodinami

Podle obránce Sparty čekají letenský tým v odvetě 3. předkola Evropské ligy nejdivočejší fanoušci v Turecku.

Přestože stadion fotbalistů Trabzonsporu má kapacitu nepatrně přes 40 tisíc míst, sparťanský obránce Semih Kaya očekává, že v hledišti bude domácí tým hnát dopředu ve čtvrteční odvetě 3. předkola Evropské ligy až okolo 50 tisíc fanoušků.

Osmadvacetiletý turecký obránce nepředpokládá, že by Letenské mimořádně bouřlivá atmosféra nějak výrazněji ovlivnila. Vyrovnávat se s ní podle něj mohou jen v samém úvodu.

"Trabzon je krásná oblast a krásné město. Lidé jsou hodně příjemní a veselí. Všechno tam žije fotbalem, Trabzon je opravdu fotbalové město. Jasně, možná jsou tam lidé trochu divočejší než ve zbytku Turecka, ale není to zas žádný extrém. Všichni tam milují fotbal, to koneckonců na stadionu uvidíme," řekl pro klubový web Kaya.

"Je vyprodáno, takže čekám tak 50 tisíc lidí. Jejich stadion má sice menší kapacitu, ale věřte mi, to je zajímat nebude. Pravidla pro fanoušky v takových chvílích nejsou úplně zásadní," dodal bývalý reprezentant, který přišel do Sparty z Galatasaraye Istanbul.

Fanoušci v Trabzonu patří mezi nejdivočejší v Turecku. "Trabzonspor má fanoušky po celém Turecku, ale tak to mají i ostatní velké turecké kluby. Faktem je, že fanoušci Trabzonsporu jsou trochu divočejší. Vidíte tam třeba staré pány, kteří z tribun nadávají na fotbalisty, pokud jim to zrovna nejde. Občas dojde k nějakému útoku na hráče, pokud prohrají důležitý zápas. Proto je Trabzonspor svými fanoušky možná o něco slavnější než ostatní týmy," podotkl Kaya.

Neočekává, že by bouřlivá kulisa negativně ovlivnila sparťanský výkon. "Pro každého hráče je nejtěžších prvních 10 minut. Když zvládnete úvodní šok z atmosféry, už na to zapomenete a soustředíte se jen na fotbal. Fotbal je jednoduchá hra, když si do hlavy nenecháte vlézt jiné vlivy, jste vítěz. Nehrozí nám tam žádné nebezpečí. Ano, budou na nás křičet z tribun, ale nemůžou nám ublížit. Není důvod se bát," prohlásil Kaya.

Nepředpokládá ani to, že by se před zápasem turečtí fanoušci ve velkém pokusili narušit koncentraci sparťanů. "Možná nás pár fanoušků přivítá už na letišti, ale nebudou to žádné velké počty, čekám tak 20 lidí. Dají o sobě vědět, ale nebude to nic velkého, přijedeme tam uprostřed pracovního týdne. Na stadionu den před zápasem asi taky nějací fanoušci budou, ale to nevadí. Naopak pro nás je dobře, že projdeme takovým zážitkem, všechny kluky to posílí," mínil Kaya.

Litoval, že Sparta doma neudržela náskok 2:0 a k odvetě nastoupí s remízou 2:2. "Mrzí mě, že jsme doma promrhali dobrý náskok, v bouřlivé atmosféře v Trabzonu to bude těžké. Ale to je fotbal, musíte zvládat i takové zápasy. Dáme do toho vše, chceme tam vyhrát a věříme tomu," uvedl.

"Odehrál jsem v Trabzonu v dresu Galatasaraye asi osm zápasů, celkově jsem proti nim hrál tak dvacetkrát. Pamatuju na hodně vítězných zápasů v Trabzonu a doufám, že ve čtvrtek zažiju další. Vyhrajeme a pak ať jejich fanoušci naplno bouří," dodal Kaya.