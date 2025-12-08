Fotbal

Tottenham na Slavii využil špiona ze Sparty. Můj dobrý kamarád, prohlásil kouč Spurs

Sport ČTK Sport, ČTK
před 9 hodinami
I v táboře odvěkého rivala Slavie hledal rady před zítřejším zápasem fotbalové Ligy mistrů s červenobílými kouč Tottenhamu Thomas Frank.
Kouč Tottenhamu Thomas Frank na tiskové konferenci před zápasem Ligy mistrů proti Slavii Praha
Kouč Tottenhamu Thomas Frank na tiskové konferenci před zápasem Ligy mistrů proti Slavii Praha | Foto: Reuters

Dánský trenér působil před příchodem do Tottenhamu takřka 10 let v Brentfordu, kde spolupracoval i s Larsem Friisem.

Ten strávil ve Spartě dva a půl roku, ještě minulou sezonu ji vedl jako hlavní trenér.

"Lars je můj dobrý kamarád, v minulosti jsme spolu i pracovali," přiznal Frank.

"Samozřejmě vám neprozradím, o čem jsme se spolu před zítřejším zápasem bavili," nechal si rady od kumpána pro sebe.

"Jsme v kontaktu. Tohle je pro nás velmi důležitý zápas, takže jsme se snažili využít informace nejen od našeho analytického týmu, ale z různých zdrojů," připojil kouč Spurs.

Poslední vítězové Evropské ligy si stále zvykají na nového trenéra, v Lize mistrů jsou na tom ale výrazně lépe než Slavia. V tabulce mají osm bodů a ze 36 týmů jsou na 16. místě.

Lídr české nejvyšší soutěže zatím bodoval jen při třech remízách a je až jednatřicátý. 

Tím se však londýnský celek nechce nechat ukolébat. "Slavia to soupeři umí opravdu hodně znepříjemnit, hraje velmi přímočarý a fyzický fotbal," ocenil protivníka Frank.

"Po celém hřišti je to jeden na jednoho, nemůžete si ani na chvíli odpočinout. Před soupeřem máme respekt, ale bude to hlavně o nás. Věřím, že navážeme na dobrý výkon z utkání s Brentfordem," připomněl sobotní domácí výhru 2:0 v anglické Premier League.

Právě ze Slavie přišel v lednu do Tottenhamu brankář Antonín Kinský, od Franka však v této sezoně příliš šancí nedostal.

Chytal pouze dvakrát v anglickém Ligovém poháru a debutu v Lize mistrů se nejspíš nedočká ani proti bývalým spoluhráčům.

"Tony je velmi dobrý brankář, jsem s ním velmi spokojený. Má před sebou skvělou budoucnost," chválil Frank českou dvojku.

"Pro každého hráče je samozřejmě těžké, když nehraje, ale to je zkrátka součást hry. Když tahle situace nastane, tak musíte trénovat naplno a snažit se každý den zlepšovat. To je nejdůležitější," upozornil kouč Tottenhamu.

 
