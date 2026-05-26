Tottenham se kolem Kinského semkl jako rodina. Trenér o něm prozradil tajemství

Byl na roztrhání, chodil po zápase od mikrofonu k mikrofonu a dělal jeden rozhovor za druhým. Gólman Antonín Kinský byl v neděli klíčovým mužem Tottenhomu v boji o záchranu ve fotbalové Premier League. I trenér Roberto de Zerbi o něm šířil samou chválu.
Zase to dokázal. Vytáhl klíčový zákrok v posledních minutách zápasu. Za stavu 1:0 se v nastaveném čase proletěl vzduchem, když se dostal ve vápně ke střele evertonský Tyrique George.
Spoluhráči začali Kinského okamžitě poplácávat po zádech. Dobře věděli, že to byl zákrok, který jim nejspíš pojistil výhru 1:0, a tím pádem i setrvání v nejvyšší anglické soutěži.
„Tony, nejlepší gólmani dokážou vytáhnout ty nejkvalitnější zákroky v ten nejdůležitější čas. Ty jsi to předvedl proti Wolverhamptonu, proti Leedsu a teď i proti Evertonu. Jak se po takových výkonech cítíš?“ přiletěla po zápase otázka pro klubovou televizi.
Český gólman měl připravenou skromnou odpověď: „Cítím se pořád stejně.“
Pro fanoušky Spurs byl ale hrdinou okamžiku. Sociální sítě obletělo video komentátora BBC Iana Dennise, za nímž v momentě Kinského klíčového zákroku úplně explodovala tribuna domácích příznivců, kteří vestoje tleskali brankáři Tottenhamu.
Pro světová média to bylo vyvrcholení jeho příběhu, kdy v březnu střídal během nepovedeného zápasu v Lize mistrů proti Atlétiku Madrid, a teď je zásadní postavou klubové záchrany.
„Musím poděkovat klubovým trenérům brankářů Brandonu Austinovi a Fabianu Otteovi, kteří mi celou sezonu poskytli maximální podporu, ať se kolem mě dělo cokoli,“ pochvaloval si Kinský.
Také trenér De Zerbi si všiml, že se kolem českého mladíka vytvořilo silné pouto s ostatními, kteří ho chtěli podpořit v těžkých časech.
„Jsme tým, jsme jako rodina. Povím vám tajemství. Když jsem nastoupil do klubu, chtěl jsem z Kinského udělat kapitána. Jen na jeden zápas jako gesto, že jsme tu všichni pro něj a dáme mu všechno, co potřebuje, aby to zvládl,“ prozradil italský kouč.
„Jenže on to vůbec nepotřeboval, je to silný charakter a skvělý gólman,“ doplnil.
I když byl Kinský po zápase šťastný za to, že pomohl týmu udržet se mezi elitou, celkově se svou sezonou spokojený nebyl. Chtěl chytat jako jednička po celou dobu, ne jen posledních sedm utkání.
„Máme konec ročníku, musím si to vyhodnotit a zamyslet se nad tím, jaké budou mé další kroky. Tottenham mi ale přirostl k srdci, ke všem v klubu jsem si vytvořil skvělý vztah,“ přiznal český brankář v rozhovoru pro Canal+ Sport.
ŽIVĚ Ukrajinci vystopovali osmnáctiletého špiona. Informoval Rusy o účinku úderů na Kyjev
Ukrajinská tajná služba (SBU) oznámila, že v Kyjevě zadržela 18letého mladíka podezřelého z toho, že Rusku pomáhal vyhodnocovat následky víkendového rozsáhlého útoku na ukrajinské hlavní město. Rusko v noci na neděli vyslalo proti Ukrajině 600 dronů a 90 raket. Útok, který směřoval především na Kyjev, si podle Ukrajiny vyžádal čtyři mrtvé a skoro stovku raněných civilistů.
Jen za šest měsíců šířil Trump nepravdy o volbách nejméně 107krát
Jen za uplynulých šest měsíců americký prezident Donald Trump nejméně 107krát zopakoval své nepravdivé tvrzení, že mu vítězství v prezidentských volbách v roce 2020 bylo ukradeno, napsala v úterý agentura Reuters, podle níž téměř dvě třetiny republikánů Trumpovým slovům věří.
Okamura vrací úder. Po Babišově výpadu si rýpl do jeho střetu zájmů
Jen den potom, co premiér Andrej Babiš (ANO) veřejně setřel šéfa SPD Tomia Okamuru slovy, že si „myslí, že je ve vládě“, přichází protiúder. Okamura v úterý nepřímo udeřil na Babišův Agrofert a kauzu premiérova střetu zájmů. Vzkázal, že dotace nemá čerpat nikdo, kdo na ně nemá nárok.
Policie vyšetřuje nastříkané hákové kříže v Chebu, pachateli hrozí vězení
Policie vyšetřuje případ nastříkaných hákových křížů na výlohy Svazu Němců v Chebu pro podezření z poškození cizí věci a podněcování k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Pachateli hrozí až tříletý trest, informoval v úterý krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Policie také hledá svědky incidentu.
Jako "ruský velitel" hravě vyšachoval NATO. Německý expert odhalil šokující mezery
V analýze pro prestižní časopis Foreign Policy popsal výzkumník Franz-Stefan Gady z Mezinárodního institutu pro strategická studia (IISS) mrazivý scénář válečné hry, ve které jako velitel ruských sil dokázal paralyzovat Severoatlantickou alianci. Simulace provedená na vojenské akademii Bundeswehru v Hamburku odhalila kritické slabiny v evropské obraně i na úrovni politického rozhodování.