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Tottenham - Newcastle 0:0. Skvělý Horníček drží hostům čisté konto

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Předseda Motoristů sobě Petr Macinka s dalšími členy strany na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně.
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka s dalšími členy strany na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně.
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka s dalšími členy strany na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně.

Motoristé nasadí do voleb půlku poslanců i s Macinkou. Nové posty chtějí i lidé z ANO

Skoro půlka poslaneckého klubu Motoristů kandiduje v letošních komunálních volbách. Šéf strany Petr Macinka se ale brání slovům o tom, že by partaj neměla dost kandidátů. Nejsou to totiž jen Motoristé, kteří nasazují osvědčené tváře na komunální úrovni. I další sněmovní strany nasadily přes polovinu svých poslanců. Jenže zatímco Motoristů je ve sněmovně 13, takové hnutí ANO má 80 poslanců.

Ukrajinské drony FP-2 zasáhly v Baltském moři ruskou korvetu Bojkij. Po úspěšném úderu se zřítil stěžeň i hlavní radar. Červen 2026, archivní fotografie.
Ukrajinské drony FP-2 zasáhly v Baltském moři ruskou korvetu Bojkij. Po úspěšném úderu se zřítil stěžeň i hlavní radar. Červen 2026, archivní fotografie.
Ukrajinské drony FP-2 zasáhly v Baltském moři ruskou korvetu Bojkij. Po úspěšném úderu se zřítil stěžeň i hlavní radar. Červen 2026, archivní fotografie.

Německý viceadmirál varoval Evropu. Ruské námořnictvo je stále agresivnější, tvrdí

Ruské námořnictvo podle německého viceadmirála Jana Christiana Kaacka vystupuje v Baltském moři stále agresivněji a hrozba, kterou představuje Rusko, je kvůli tomu neustále vysoká. „Sleduje základny a vojenské jednotky, snaží se zastrašovat, podniká sabotáže, využívá drony a opírá se o takzvanou stínovou flotilu,“ uvedl ve čtvrtečním vystoupení v Berlíně.

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Premiér Andrej Babiš se zlobí na zpravodajské služby, informaci o polském fake profilu nedostal včas.
Premiér Andrej Babiš se zlobí na zpravodajské služby, informaci o polském fake profilu nedostal včas.
Premiér Andrej Babiš se zlobí na zpravodajské služby, informaci o polském fake profilu nedostal včas.

Babiš vyčetl zpravodajcům, že se o dezinformacích o Polsku dozvěděl až z médií

Premiér Andrej Babiš (ANO) na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu vyčetl zpravodajským službám, že se o dezinformacích o polských územních nárocích vůči Česku nedozvěděl od nich, ale z médií. Babiš to řekl České televizi na akci pro veřejnost v zahradě Kramářovy vily. Prezident Pavel v pátek dezinformační kampaň označil za cílenou provokaci a ocenil, že na ni lidé neslyší.

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