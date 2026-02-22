Hloupý zkrat Krejčího, zbytečně zakopl balon a dostal červenou. Oslabení Vlci padli

Ladislav Krejčí v anglické lize vyloučením oslabil fotbalisty Wolverhamptonu, kteří potom gólem v závěru prohráli na hřišti Crystal Palace 0:1. Druhou žlutou dostal český obránce za to, že po odpískání zakopl balon. Oba tresty dělily pouze tři minuty.
Anglická fotbalová liga - 27. kolo: Crystal Palace - Wolverhampton 1:0 (90. Guessand), Nottingham - Liverpool 0:1 (90.+7 Mac Allister), Sunderland - Fulham 1:3 (76. Le Fee z pen. - 54. a 61. z pen. Jiménez, 85. Iwobi).
1.
Arsenal
27
17
7
3
52:20
58
2.
Manchester City
27
17
5
5
56:25
56
3.
Aston Villa
27
15
6
6
38:28
51
4.
Chelsea
27
12
9
6
48:31
45
5.
Manchester United
26
12
9
5
47:37
45
6.
Liverpool
27
13
6
8
42:35
45
7.
Brentford
27
12
4
11
40:37
40
8.
Bournemouth
27
9
11
7
43:45
38
9.
Everton
26
10
7
9
29:30
37
10.
Fulham
27
11
4
12
38:41
37
11.
Newcastle
27
10
6
11
38:39
36
12.
Sunderland
27
9
9
9
28:33
36
13.
Crystal Palace
27
9
8
10
29:32
35
14.
Brighton
27
8
10
9
36:34
34
15.
Leeds
27
7
10
10
37:46
31
16.
Tottenham
26
7
8
11
36:37
29
17.
Nottingham
27
7
6
14
25:39
27
18.
West Ham
27
6
7
14
32:49
25
19.
Burnley
27
4
7
16
29:52
19
20.
Wolverhampton
28
1
7
20
18:51
10
