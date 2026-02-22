Přeskočit na obsah
Hloupý zkrat Krejčího, zbytečně zakopl balon a dostal červenou. Oslabení Vlci padli

ČTK

Ladislav Krejčí v anglické lize vyloučením oslabil fotbalisty Wolverhamptonu, kteří potom gólem v závěru prohráli na hřišti Crystal Palace 0:1. Druhou žlutou dostal český obránce za to, že po odpískání zakopl balon. Oba tresty dělily pouze tři minuty.

2026 Premier League Football Crystal Palace v Wolves Feb 22nd
Ladislav Krejčí odchází ze hřiště poté, co viděl červenou kartuFoto: Profimedia
Připravujeme podrobnosti…

Anglická fotbalová liga - 27. kolo: Crystal Palace - Wolverhampton 1:0 (90. Guessand), Nottingham - Liverpool 0:1 (90.+7 Mac Allister), Sunderland - Fulham 1:3 (76. Le Fee z pen. - 54. a 61. z pen. Jiménez, 85. Iwobi).

1.

Arsenal

27

17

7

3

52:20

58

2.

Manchester City

27

17

5

5

56:25

56

3.

Aston Villa

27

15

6

6

38:28

51

4.

Chelsea

27

12

9

6

48:31

45

5.

Manchester United

26

12

9

5

47:37

45

6.

Liverpool

27

13

6

8

42:35

45

7.

Brentford

27

12

4

11

40:37

40

8.

Bournemouth

27

9

11

7

43:45

38

9.

Everton

26

10

7

9

29:30

37

10.

Fulham

27

11

4

12

38:41

37

11.

Newcastle

27

10

6

11

38:39

36

12.

Sunderland

27

9

9

9

28:33

36

13.

Crystal Palace

27

9

8

10

29:32

35

14.

Brighton

27

8

10

9

36:34

34

15.

Leeds

27

7

10

10

37:46

31

16.

Tottenham

26

7

8

11

36:37

29

17.

Nottingham

27

7

6

14

25:39

27

18.

West Ham

27

6

7

14

32:49

25

19.

Burnley

27

4

7

16

29:52

19

20.

Wolverhampton

28

1

7

20

18:51

10

