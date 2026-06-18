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Sport

Totální marnost. Češi ztratili zápas, který měli vyhrát. Postup už vypadá jako sci-fi

CTK

Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republiku 1:1 a výrazně si zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. V šesté minutě otevřel v Atlantě skóre dosud nejrychlejším gólem na probíhajícím šampionátu Michal Sadílek, v 83. minutě srovnal z penalty Teboho Mokoena.

Vladimír Darida v zápase Česko - JAR na MS 2026
Vladimír Darida v zápase Česko - JAR na MS 2026Foto: REUTERS – BRETT DAVIS
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Svěřenci trenéra Miroslava Koubka sice po úvodní porážce 1:2 s Koreou na turnaji poprvé bodovali, i tak se jim ale vzdálil postup do vyřazovací fáze. V závěrečném duelu skupiny se za týden představí proti Mexiku v tamní metropoli a k účasti v play off budou potřebovat domácího favorita porazit. Do vyřazovací části projdou první dva celky z každé skupiny a osmička nejlepších z třetích míst.

Mistrovství světa ve fotbale:

Skupina A (Atlanta):

Česko - Jihoafrická republika 1:1 (1:0)

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Branky: 6. M. Sadílek - 83. Mokoena z pen. Rozhodčí: Pensová - Mayová, Nesbittová (všechny USA) - Guzmánová (video, Nik.). ŽK: Krejčí - Mokoena, Mbatha. Diváci: 67.442.

Česko: Kovář - Holeš, Hranáč, Ladislav Krejčí II - Coufal, Darida (55. Šulc), Červ (78. Zima), M. Sadílek (67. Souček), Sojka (55. Zelený) - Hložek (67. Provod), Schick. Trenér: Koubek.

JAR: Williams - Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba - Mokoena - Maseko (84. Sebelebele), Mbatha, Adams (46. Mofokeng), Appollis - Rayners (66. Makgopa). Trenér: Broos.

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