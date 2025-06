Skuhravý: Fotbalisté brečí jako holky místo toho, aby se bili jako gladiátoři

Podle bývalého reprezentanta Tomáše Skuhravého je nejen v českém fotbale něco zásadně špatně.

Začít by se podle něj mělo u mládeže. Současný fotbal mu přijde zženštilý. V rozhovoru s novináři také prohlásil, že si užívá roli dědečka.

Skuhravý se do historie českého fotbalu nesmazatelně zapsal na světovém šampionátu v Itálii v roce 1990, kde pěti góly pomohl Československu k postupu do čtvrtfinále a stal se druhým nejlepším střelcem turnaje. Samostatné Česko se probojovalo na MS jen v roce 2006.

"Je to těžké, ale asi něco děláme špatně. Musíme začínat už od mládeže. Brečí mi srdce, když vidím útočníka vepředu, má před sebou obránce, otočí se a dá přihrávku dozadu. Je třeba trošku víc riskovat, dovolit si a prosadit se víc. Není to ale jen problém národního týmu, ale celosvětový," řekl Skuhravý, který v září oslaví 60. narozeniny.

"Hlavně ať hrajou ti hráči, kteří hrajou, ať už jsou v naší lize nebo v zahraničí, to už je jedno. Ať nehrajou jenom proto, že mají jméno a jsou v Leverkusenu. Je to těžké pro trenéra. V téhle republice vždycky hodnotíme trenéry, ale ti hráči jsou na hřišti," uvedl někdejší hráč s přezdívkou "Bomber".

Dnes už bývalý trenér jednadvacítky Jan Suchopárek po vyřazení ve skupině na červnovém evropském šampionátu na Slovensku prohlásil, že během působení u mládežnických reprezentací pravidelně dostával omluvenky od hráčů.

"Je to hrozně smutné. Pro nás to byla vždycky ta třešnička na dortu, ukázat se a prosadit Českou republiku nebo vůbec reprezentovat Česko, Československo. Ať dělají hlavně ten sport, co chtějí dělat a ne ať to dělají jenom kvůli penězům. Je vidět, že některé hráče fotbal nezajímá, ale dělají ho kvůli penězům? Tak to už jsme na tom hodně špatně. Ale to není jenom tady, to je celosvětově," prohlásil Skuhravý.

Na současný fotbal má svůj pohled.

"Nechtěl bych nikoho urazit, ale možná urazím hodně lidí. Nechci urazit hlavně ženské pohlaví, ale mně to přijde takové zženštilé. Brečí na hřišti. Je to fotbal, boj chlapů, jsou to gladiátoři. Tak ať se bijou za to, co chtějí dokázat. A ať mají hlavně svoje sny a plní si je," podotkl bývalý útočník Sparty, FC Janov či Sportingu Lisabon.

Spolupracuje s Nadací fotbalových internacionálů.

"Je dost srazů. Jezdím i na Slovensko, i tady po Čechách. Jsou to příjemné akce, kde se setkáváme po delší době a hlavně se dělá něco pro bývalé hráče," řekl Skuhravý.

Před nedávnem se stal dědou. "Užívám si to hodně. Jsem hlavně rád, že jsou zdraví, to je to nejdůležitější. Je mi jedno, jestli bude hrát fotbal nebo ne. Ať si plní své sny. Chce být inženýrem, malířem, to je jedno," uvedl rodák z Přerova nad Labem.

Dnešní exhibice při příležitosti oslav 100. výročí založení fotbalového klubu Dolní Chabry se zúčastnil pouze jako divák. "Jsem po operaci endoprotézy, ještě musím měsíc rehabilitovat. Ale už za měsíc mě uvidíte i na hřišti," řekl Skuhravý.