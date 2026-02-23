Přeskočit na obsah
Benative
23. 2. Svatopluk
Sport

"Tohle zkrátka nemůže udělat." Krejčího po hloupém vyloučení odmítl trenér obhajovat

Sport,ČTK

Trenér fotbalistů Wolverhamptonu Rob Edwards označil chování Ladislava Krejčího v nedělním utkání na hřišti Crystal Palace za nepochopitelné. Český reprezentant dostal po hodině hry druhou žlutou kartu za zakopnutí míče a "Vlci" pak prohráli duel 27. kola anglické ligy 0:1.

Britain Premier League Soccer
Obránce Wolverhamptonu Ladislav Krejčí (vlevo) vidí červenou kartu poté, co v utkání s Crystal Palace nesmyslně odkopl míč po odpískáníFoto: AP
Krejčí dostal žluté karty v rozmezí tři minut. Nejprve srazil unikajícího Ismailu Sarra, o chvíli později zakopl míč poté, co ho neudržel ve hře před autovou čárou.

"O výsledku rozhodly dva momenty. Neproměnili jsme penaltu, což se může stát, a pak jsme dostali nepochopitelnou červenou kartu," řekl Edwards televizi Sky Sports.

"Musí se z toho poučit, tohle zkrátka nemůže udělat. Podává výborné výkony, ale tohle nás stálo body. Nemůžu to nijak obhajovat," kritizoval velšský trenér šestadvacetiletého stopera.

Hosté mohli jít do vedení na konci prvního poločasu, Toluwalase Arokodare ale z penalty neuspěl.

Naopak v 90. minutě rozhodl Evann Guessand. Wolverhampton zůstává beznadějně poslední s pouhými 10 body a míří do druhé ligy.

"Hráli jsme skvěle v jedenácti a i po vyloučení to bylo solidní. Celkově je pro nás takový výkon další krok dopředu. Bohužel jsme na chvíli vypnuli a odjíždíme s prázdnou," litoval Edwards.

