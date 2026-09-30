Tohle že je zabiják z Francie? Šulc v repre opět selhal, sráží ho znepokojivý problém

Také ve druhém zápase pod trenérem Santi Deniou čeští fotbalisté herně obstáli. Proti bronzovému týmu z letního MS v Severní Americe dokonce zvládali vyrovnanou bitvu v Lize národů až do 25. minuty, kdy musel předčasně ze hřiště Pavel Šulc. Muž, od kterého všichni čekají, že reprezentaci potáhne, ji v posledních duelech naopak brzdí.
V průběhu minulé sezony na něj z Francie létal jeden superlativ za druhým.
Jako novic v dresu Lyonu rozhodoval zápasy, s jedenácti góly se stal spolu s Tolissem nejlepším střelcem týmu.
Ještě na jaře válel i v reprezentaci, to on nasměroval parádní střelou český tým ke zlaté remíze s Dánskem a postupu na světový šampionát.
Od té doby se dá tvrdit, že zápasy rozhoduje stále. Jenže přesně naopak, než by chtěl.
Mistrovství světa si protrpěl kvůli zranění možná ještě víc než jeho spoluhráči, fatální ruka a následná penalta, která pustila ke klíčové remíze Jihoafrickou republiku, však byla jeho. A dopředu? Taky žádná sláva.
„Když to řeknu na rovinu, bohužel to z mojí strany nebylo dobré, nepředvedl jsem nic. Forma mi odešla v ten nejhorší moment,“ přiznal nedávno v rozhovoru pro Seznam Zprávy.
Úplně zbytečná minela přišla i v úterním utkání Ligy národů s Angličany. Poté, co pětadvacetiletý záložník zahodil trochu nešikovně dvě velké šance, zajel zvednutou podrážkou do stojné nohy Elliota Andersona.
Od rozhodčího Halila Umuta Melera dostal nejprve žlutou kartu, ale když si tureckého sudího předvolal VAR, bylo jasné, že se barva změní.
Šulc zamířil do kabiny, vždy profesionálně klidný kouč Denia se jen bezradně ušklíbl.
V ten moment utkání, do kterého Češi vlétli ještě lépe než proti Chorvatsku, skončilo. Hrát v deseti proti anglickým hvězdám převyšovalo síly domácích borců. Konečný výsledek 0:2 to potvrdil.
Celkem trefně to po zápase vystihl kouč Thomas Tuchel. „Co mám hodnotit? Prvních dvacet minut?“ ptal se na tiskové konferenci.
„Tak brzká červená karta zápas vždycky nabourá. Zbytek se už jen těžko hodnotí,“ pokračoval německý kouč.
Červená karta Anglii pomohla. Než padla, byli Češi lepším týmem. Je naivní se domýšlet, že pod španělským trenérem budou najednou porážet Anglii či Španělsko.
Alespoň jeden překvapivý, bodový výsledek ve smrtící společnosti by byl ale přesně to, co by novému nároďáku ohromně pomohlo.
Denia to moc dobře ví, přesto Šulce za červenou kosu nezatratil. „Ještě jsem to neměl možnost vidět v televizi. Ale nebyla to individuální chyba, tohle se prostě ve fotbale může stát,“ omlouval forvarda.
„Přišel o míč, ta reakce byla, že se ho snažil získat zpět. My Šulcovi věříme, je pro tým velmi důležitý. Je to neskutečný hráč, může hrát na více pozicích, v týmu ho potřebujeme,“ hlásil španělský stratég.
Trochu jinou pozici má rodák z Karlových Varů momentálně i v Lyonu. Zatímco v minulé sezoně byl za hvězdu a to, že v létě setrval považují někteří fanoušci za nejlepší posílení, jeho role je teď jiná.
Ve Francii momentálně řeší, jestli dokáže udržet stabilní výkony a zda si najde opět místo v základu.
Klíčovým faktorem bude to, zda se dá zdravotně do pořádku. Na jaře se ozvaly komplikace, a přestože v Lyonu hrál, fyzicky se cítil pořád špatně.
„Trápí mě edém kosti v koleni. Někdy mám dobré dny, někdy horší. V Americe byly ty horší,“ vysvětloval.
Na doléčení by potřeboval tři měsíce odpočinku. Místo toho se rve na hřišti. V Lyonu střídá lepší výkony s horšími, v reprezentaci šel výkonnostně rapidně dolů.
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