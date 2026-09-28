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Sport

„Tohle na fotbale miluju.“ Krejčí se uzdravil, teď chce proti Anglii ubránit Kanea

ČTK
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Do sobotního úvodního utkání české fotbalové reprezentace v Lize národů proti Chorvatsku kvůli doznívajícímu zranění lýtka nezasáhl, na úterní druhý zápas skupiny A3 s Anglií už je ale kapitán Ladislav Krejčí připraven.

tréning fotbalové reprezentace ČR před zápasem proti Chorvatsku
Ladislav Krejčí na tréninkuFoto: Profimedia – Petr Topič / MFDNES + LN / Profimedia
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Sedmadvacetiletý stoper se cítí skvěle a těší se na souboj proti výběru země, v které hraje za Wolverhampton. Na tiskové konferenci také uvedl, že se těší na souboj s kapitánem a nejlepším anglickým střelcem Harrym Kanem, kterého by chtěl ubránit.

Krejčí kvůli drobnému zranění vynechal poslední zápas za Wolverhampton a v sobotu proti Chorvatům ještě nebyl ani na lavičce.

„Cítím se už skvěle. Jsem už v týmu, i co se týká tréninkového režimu. Takže se cítím připraven a rozhodnutí už potom bude na trenérovi,“ uvedl Krejčí.

„Rozhodneme se po tréninku, sejdeme se i se zdravotním týmem. Uvidíme, jaký bude mít Krejda pocit po tréninku,“ řekl nový kouč českého celku Španěl Santi Denia.

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Krejčí vloni na konci srpna přišel na hostování do Wolverhamptonu a letos v létě do anglického klubu i po pádu z Premier League přestoupil.

„Já mám speciální motivaci každý zápas v národním týmu. Samozřejmě tyhle týmy jako Anglie jsou speciální motivací pro každého, protože proti nim a takovým hráčům nemáte možnost hrát každý týden,“ uvedl Krejčí.

„Nebo máte, ale už jen na té opravdu top úrovni. Pokud se tam chceme dostat, je to pro nás skvělá příležitost ukázat, že se můžeme porovnávat i s těmito týmy,“ doplnil bývalý kapitán pražské Sparty.

Rád by se poměřil s hlavní soupeřovou hvězdou a nejlepším střelcem anglické reprezentační historie Kanem.

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„Je to velká výzva, možná ta největší. Porovnání s těmi nejlepšími je to, co ve sportu vyhledávám a na fotbale miluju. Budu jen doufat, že trenér mě vybere, abych tohle měl možnost zažít. Dokázal se s ním porovnat a zabránit mu ve všech situacích, které bude mít,“ řekl Krejčí.

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