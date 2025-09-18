Tohle jen tak nepřebolí, těžko se to kouše, řekl Trpišovský. Provoda se zastal

"Těžko se to kouše, byli jsme kousíček od vítězství. Měli jsme zápas ve svých rukou," věděl Trpišovský.
Červenobílí skutečně měli duel parádně rozehraný. Šancí měli moře. "Naše břevno, Mojma (Chytil), Vaska (Kušej), Provi (Provod)," vyjmenovával kouč týmu z Edenu. "Chyběl rozdílový gól," posteskl si.
V úplném závěru dlouhého nastavení mohl ještě rozhodnout Ivan Schranz, v megašanci sám před brankářem však neuspěl.
"Zradila nás produktivita," musel po vystoupení v Evropě opět konstatovat Trpišovský. "Měli jsme víc gólovek, měli jsme rozhodnout," zopakoval.
Slávistickému štábu přitom skvěle vyšel tah s nasazením Youssouphy Mbodjiho. Debutant v základní sestavě dvěma trefami posunul mužstvo do dvoubrankového vedení.
"Bylo to svým způsobem odvážné, ale vidíme ho každý den," vysvětloval překvapivou volbu Trpišovský.
"Potvrdili jsme si, že na pravé straně soupeře je největší šance pro skórování, dvakrát se tam dostal, má skvělou ofenzivní složku. Chtěli jsme mít leváka na levé straně," líčil stratég Slavie.
Mbodji začal chybou, kterou napravil skvělým zákrokem brankář Jindřich Staněk. Mladý Senegalec zavinil i penaltu, ovšem rovněž při ní se blýskl gólman červenobílých.
A po každém defenzivním selhání se levý záložník vykoupil přesným zásahem na druhé straně. "Potvrdil své dispozice, jeho výkon byl absolutně fenomenální, když vezmu, kde byl před měsícem," chválil Trpišovský.
Mbodjimu nahrál na oba góly Lukáš Provod, jenže právě neuvážená střela zkušeného fotbalisty, který zápas dohrával s kapitánskou páskou, nakonec vedla ke ztrátě vítězství.
Norové totiž ránu zblokovali a po bleskovém protiútoku vyrovnali. Sám Provod si situaci hodně vyčítal. "Ano, vyčítal. Ale nebýt něj, tak tady vůbec nesedíme," zastal se trenér svého klíčového muže. "Není důvodem, proč jsme remizovali," přidal Trpišovský.
A vyzdvihl právě Provodovy gólové přihrávky. "Zapsal dvě fantastické asistence, tahle řešení na něm miluju," ocenil kouč.
"Byl to jeden z jeho nejlepších výkonů v kariéře a to máme velmi vysoká měřítka. Ostatně, on je má také. V tu danou chvíli jsme měli jiné postavení vzadu, jeho střela o výsledku nerozhodla, nic mu nevyčítáme," zopakoval Trpišovský.
Na názory, že Slavia doplatila v závěru na ofenzivní aktivitu a měla raději výsledek hlídat, měl devětačtyřicetiletý odborník jasnou odpověď.
"Kdybychom se zatáhli a dostali branku, bavíme se tady o tom, proč jsme se zatáhli," krčil rameny trenér českých šampionů, jenž v roce 2019 při své premiéře v hlavní fázi Ligy mistrů se Slavií skončil v tehdy ještě čtyřčlenné skupině poslední bez vítězství.
Nedočkal se ho ani teď, ocenil však také výkon Bodö/Glimt. "Soupeř hrál minulou sezonu semifinále Evropské ligy. Vyřadil nejednoho velkého soupeře a dostal se skoro do finále," připomněl, že Norové vypadli až s pozdějším vítězem Tottenhamem.
Teď před slávistickým trenérským týmem čeká další těžký úkol. Vyhnat z hráčů smutek a připravit je na ligový duel v Liberci.
"Něco jsme si v kabině řekli, potřebujeme se ale rychle přešaltovat na neděli. Musíme být znovu bojeschopní," souhlasil Trpišovský.
"Asi to jen tak nepřebolí, kromě výsledku ale nemáme proč mít svěšené hlavy. Skvělý pohyb, řešení situací a nabírání obrovských zkušeností. Pro spoustu hráčů to byl první zápas v Lize mistrů, hlava si to bude zpracovávat. Teď se musíme zkoncentrovat na neděli a vzít si ze zápasu jen pozitivní aspekty." burcoval kouč Slavie.