Tohle je oficiálně gól roku. Argentinec nadchl úžasným kopem

Cenu Ference Puskáse za nejhezčí gól roku patří Santiagu Montielovi. Ocenění FIFA získal argentinský fotbalista za úžasnou trefu nůžkami zpoza pokutového území.
Montiel vstřelil za Independiente jediný gól květnového utkání argentinské ligy proti Rivadavii.
V 57. minutě si po odvráceném rohu lehce odstrčil obránce a pak dva metry za šestnáctkou poslal nůžkami míč do sítě.
Jako nejhezčí gól roku byl jeho zásah vyhlášen včera na galavečeru FIFA s názvem The Best.
Montiel se tak alespoň částečně přiblížil svému staršímu bratrovi a jeho trefě z finále MS 2022 v Kataru.
Gonzalo Montiel, hráč konkurenčního River Plate, totiž proměnil poslední pokus v penaltovém rozstřelu s Francií a rozhodl o tom, že Argentina získala trofej pro světové šampiony.
Cenu pro nejlepšího fotbalistu světa za uplynulý rok podle mezinárodní federace FIFA převzal na galavečeru The Best v Dauhá útočník Ousmane Dembélé.
Osmadvacetiletý francouzský reprezentant, který s Paris St. Germain vyhrál Ligu mistrů, navázal na zářijový triumf v jiné prestižní anketě Zlatý míč.
Mistr světa s Francií z roku 2018 ve sledovaném období dopomohl Paris St. Germain ke čtyřem trofejím, z nichž jednoznačně nejcennější je premiérový triumf v Lize mistrů.
Při finálovém vítězství 5:0 nad Interem Milán zaznamenal dvě asistence, v úvodním semifinále na stadionu Arsenalu rozhodl jediným gólem o klíčové výhře 1:0.
Dembélé zakončil minulý ročník Ligy mistrů s bilancí osmi branek a šesti přihrávek, k francouzskému titulu přispěl 21 trefami a byl lídrem tabulky kanonýrů soutěže.
V létě s PSG došel do finále mistrovství světa klubů, v němž překvapivě zvítězila Chelsea 3:0.
Dembélé v hlasování porazil svého krajana Kyliana Mbappého z Realu Madrid a španělskou hvězdu Lamina Yamala z Barcelony.
Na pomyslném trůnu vystřídal Viníciuse Júniora z Realu Madrid, který se tentokrát nedostal ani do jedenáctičlenného užšího výběru.
V anketě volí kapitáni a trenéři reprezentačních mužstev, fanoušci a zástupci médií. V období 2010 až 2015 byla anketa FIFA sloučena se Zlatým míčem.
Nejlepším trenérem byl poprvé zvolen španělský kouč Luis Enrique rovněž z PSG, jenž pařížský velkoklub na konci května dovedl k premiérovému triumfu v Lize mistrů.
Stejnou vítězku jako při Zlatém míči má i ženská kategorie, již potřetí za sebou vyhrála Španělka Aitana Bonmatíová z Barcelony.
Mezi ženami ovládla trenérskou kategorii Nizozemka Sarina Wiegmanová, která v létě dovedla Angličanky k obhajobě titulu mistryň Evropy.
Brankářem roku je gólman Manchesteru City Gianluigi Donnarumma. Šestadvacetiletý italský reprezentant v minulé sezoně na jaře rovněž pomohl Paris St. Germain k vítězství v Lize mistrů.
V ideální jedenáctce figuruje hned šestice hráčů, která pomohla PSG k triumfu v Lize mistrů. Vedle Dembélého a Donnarummy jsou jimi obránci Ašraf Hakimí, Willian Pacho a Nuno Mendes a středopolař Vitinha. Výběr doplňují stoper Virgil van Dijk, záložníci Pedri, Cole Palmer a Jude Bellingham a útočník Yamal.
