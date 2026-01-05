Tohle je na kriminál, píší o Součkovi v Anglii. Mezi fanoušky sílí vlna odporu

Tomáš Souček a West Ham. Magické spojenectví v posledních měsících drhne. Český fotbalista už není hráčem základní sestavy a Hammers tonou v sestupových vodách. Po ostudné porážce na hřišti posledního Wolverhamptonu ve východním Londýně planou vášně a jedním z témat je právě Součkova role.
Za poslední dva měsíce se Souček objevil v základní sestavě West Hamu jen jednou, na začátku prosince při remíze na hřišti Manchesteru United.
Jestliže se zkušený Čech příliš nehodil do koncepce předchozího neúspěšného trenéra Grahama Pottera, pod jeho nástupcem Nunem Espiritem Santem to má ještě složitější.
Ještě v listopadu přitom svými góly v domácích zápasech proti Newcastlu a Burnley přispěl ke dvěma důležitým triumfům.
Kromě těchto duelů vyhrál West Ham v celé dosavadní sezoně už jen jeden další a se 14 body ztrácí na "bezpečné“ 17. místo čtyři body.
V sobotu při ostudě na Molineux Stadium ukázal portugalský kouč na Součka už v poločase.
Do hry ho nasadil společně s osmnáctiletým Ezrou Mayersem, jeho jinak jasně preferované středové duo Magassa - Potts totiž předvádělo proti poslednímu týmu naprosto tristní výkon. Wolves vedli 3:0 a duel už ve druhé půli změnu skóre nepřinesl.
Souček a Mayers výkon týmu rozhodně pozvedli. A tak se v Anglii paralelně s brutální kritikou Espirita Santa rozjela debata o tom, zda by třicetiletý rodák z Havlíčkova Brodu přece jen neměl dostávat více příležitostí.
"Předchozí trenéři Potter a Lopetegui nadělali v posteli West Hamu nepořádek. Ale Espirito Santo ani není schopný vyčistit prostěradla. Tohle byl jeden z nejhorších výkonů týmu za posledních dvacet let,“ uvedl server Hammers News a trenérovi udělil za sobotní zápas výmluvnou známku 0 z 10.
Někteří hráči si v bodování vedli podobně. Jindy nevídanou nulu obdržel i stoper Max Kilman, jedničku křídelník Crysencio Summerville, dvojku kapitán Jarrod Bowen a několik dalších fotbalistů.
Oproti základní sestavě Souček a Mayers zářili. Anglický mladík si vysloužil sedmičku a byl nejlepším hráčem zápasu.
Čech zaostával jen mírně, se známkou 6 z 10 v žádném případě nepropadl. V týmu postrádajícím jakoukoli snahu a bojovnost vynikal právě těmito atributy.
Zejména proto mezi fanoušky sílí vlna odporu k tomu, jak se v Londýně se Součkem zachází.
"Je nepochopitelné, že hráč s tak velkým srdcem, jako Tomáš Souček, nehraje v týmu, který v sobě toho srdce jinak nemá ani špetku,“ uvedl server.
To, jak Espirito Santo v posledních klíčových zápasech Součka nevyužívá, je podle autora "na kriminál“.
"Právě v těchto vypjatých zápasech byl Čech v posledních šesti letech rozdílovým hráčem. Vždycky měl na hru pozitivní dopad a může ho velmi znepokojovat to, jak se k němu trenéři v poslední době chovají. Je to další kultovní hrdina, který si zaslouží víc než být uvězněn v tomhle bordelu,“ zaznělo v hodnocení.
Chvíle záložníka, který v listopadu 38. gólem v Premier League vyrovnal český střelecký rekord Patrika Bergera, zřejmě přijde. Už v úterý totiž Kladiváře čeká další klíčový duel doma proti Nottinghamu Forest, přímému konkurentovi v boji o záchranu.
Espiritu Santovi půjde o místo. Pokud by znovu selhal, čekal by ho pravděpodobně nejrychlejší vyhazov trenéra v historii klubu.
Jsem připraven být ministrem, avizuje Turek. Své si k tomu řekl i Babiš
Poslanec Motoristů sobě Filip Turek se hned v pondělí dopoledne objevil v budově, kde jednala česká vláda. Sám Turek by chtěl být jejím členem coby ministr životního prostředí, což osobně potvrdil Aktuálně.cz. V budově se ale objevil z jiného důvodu než kvůli zasedání kabinetu. Mimo jiné se účastnil jednání za přítomnosti premiéra Andreje Babiše.
ŽIVĚStratkom na vládě končí. Nepotřebujeme ho, oznámil Babiš
Vláda Andreje Babiše (ANO) na dnešním zasedání schválila své programové prohlášení. Babiš zároveň uvedl, že na přání Motoristů ponese ve středu na jednání na Hradě Turkovu nominaci na ministra životního prostředí. Dále premiér uvedl, že na jeho úřadě končí tzv. Stratkom, protože "ho nepotřebujeme".
ŽIVĚTrump Rusům nevěří, že Ukrajina útočila na Putinovu rezidenci
Americký prezident Donald Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina, jak tvrdí Moskva. Trump to podle agentury Reuters řekl v noci na pondělí novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. „Nevěřím tomu, že se ten úder stal,“ uvedl Trump. „Něco se stalo docela blízko, ale nemělo to s tímhle nic společného,“ dodal.
Část německé metropole je po útoku žhářů stále bez proudu, opravy se táhnou
Na jihozápadě Berlína zůstává po sobotním útoku na přenosovou soustavu bez elektřiny 30,5 tisíce domácností a 1700 podniků. V pondělí to uvedl primátor německé metropole Kai Wegner.
ŽIVĚKulhajícího Madura i jeho ženu vlekli k soudu. Mají být obviněni z narkoterorismu
Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho žena Cilia Floresová byli helikoptérou a obrněnými vozy přepraveni z věznice v newyorském Brooklynu na Manhattan do budovy federálního soudu, před který budou dnes v poledne místního času (18:00 SEČ) předvedeni. Americké úřady Madura a jeho manželku obvinily z řady trestných činů, včetně narkoterorismu či spolčení za účelem pašování kokainu do USA.