Opěvovaný Šulc si vysloužil novou přezdívku. Lyon vyzdvihuje klíčový aspekt jeho hry

Není třeba si něco nalhávat. Takový týden Pavel Šulc nezažil v Lyonu víc než půl roku. Ve dvou zápasech po sobě vstřelil gól a opět je opěvovaným fotbalovým hrdinou francouzského velkoklubu.
Zatímco v minulé sezoně byl český ofenzivní šikula objevem francouzské nejvyšší ligy, po jarním zranění a letní mizérii družiny Miroslava Koubka na mistrovství světa jako by se aura Fotbalisty roku úplně vytratila.
Na zářijovém reprezentačním srazu navíc Šulc přiznal, že ho trápí bolesti v koleni, ve kterém má edém kosti, a po zátěži na tréninku například nemůže ani sejít schody.
Trenér Paul Fonseca ho tedy v úvodu sezony šetřil, český borec naskakoval z lavičky nebo dostával jen omezenou minutáž. A tak dostat se zpátky do formy, která ho v Lyonu vepsala do srdcí fanoušků, pro něj nebylo jednoduché.
„Nemyslím si, že bych zkraje sezony hrál vyloženě špatně. Přihrál jsem asi na tři góly, ale samozřejmě chci hlavně co nejvíc skórovat,“ nechal se slyšet Šulc.
A v uplynulém týdnu snad nemohl být šťastnější. Ve čtvrtek si pohotovou patičkou připsal rozhodující trefu v bitvě Evropské ligy proti Crystal Palace a v neděli večer nastartoval obrat Lyonu proti Nice, když potrestal mizerné vyražení střely hostujícího gólmana. V lize se trefil poprvé od března.
„To je přesně hra Pavla Šulce, vždycky je na správném místě, takhle ho známe,“ rozplýval se při gólové dorážce komentátor Lyonu v živém přenosu klubové televize.
Šulc proti Nice nastoupil na hrotu útoku, což je v současné době pro Olympique krizové místo. Hlavní sniper Belgičan Loïs Openda si totiž zlomil lýtkovou kost a na dva měsíce je ze hry.
„Šulc byl ostře sledovaný, ale opět prokázal vlastnosti, které má v Lyonu pouze on. Přesně vycítí, kam brankář odrazí střelu a kam by si mohl dojít pro dorážku, to dokáže jedině on,“ napsal o českém fotbalistovi francouzský deník Le Dauphiné Libéré a udělil mu vysokou známku 7.
Internetem už koluje i jeho nová přezdívka kvůli fotbalovému rysu i nazrzlé barvě vousů a vlasů.
„Je dokonalým ztělesněním lyonské ‚lišky‘ ve vápně. Nikdo vlastně neví, jaká je jeho pozice na hřišti, těžko ho můžete spojit s nějakým číslem nebo postem v sestavě. Je to neobvyklý, ale pozoruhodný hráč,“ napsal o něm Leo Aschi ze serveru Get French Football News na síti X.
Lyon díky výhře 2:1 poskočil na první místo tabulky Ligue 1. Nyní ho ale čeká velmi těžký program. Nejprve se v Evropské lize vydá na hřiště Hoffenheimu a pak do Parku princů, kde se střetne s gigantem PSG.
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