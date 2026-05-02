To se jen tak nevidí. Šílený den Součka a jeho party, Kladiváři jsou zpět v průšvihu

Fotbalisté West Hamu United s Tomášem Součkem v sestavě prohráli v londýnském derby na hřišti Brentfordu jasně 0:3 a dostali tvrdou ránu v boji o záchranu v Premier League. V utkání měli řadu velkých šancí, třikrát trefili brankovou konstrukci a gól jim odvolal VAR kvůli miniaturnímu ofsajdu.
V tabulce zůstávají Kladiváři na sedmnáctém místě, o jednu pozici nad sestupovým pásmem. Osmnáctý Tottenham, který ztrácí dva body, má ale nyní k dobru nedělní zápas na hřišti Aston Villy.
Anglická fotbalová liga - 35. kolo:
Brentford - West Ham 3:0 (15. vlastní Mavropanos, 54. Thiago z pen., 82. Damsgaard), Newcastle - Brighton 3:1 (12. Osula, 24. Burn, 90.+5 Barnes - 61. Hinshelwood), Wolverhampton - Sunderland 1:1 (54. Bueno - 17. Mukiele),
18:30 Arsenal - Fulham.
Tabulka:
1.
Arsenal
34
22
7
5
64:26
73
2.
Manchester City
33
21
7
5
66:29
70
3.
Manchester United
34
17
10
7
60:46
61
4.
Liverpool
34
17
7
10
57:44
58
5.
Aston Villa
34
17
7
10
47:42
58
6.
Brentford
35
14
9
12
52:46
51
7.
Brighton
35
13
11
11
49:42
50
8.
Bournemouth
34
11
16
7
52:52
49
9.
Chelsea
34
13
9
12
53:45
48
10.
Fulham
34
14
6
14
43:46
48
11.
Everton
34
13
8
13
41:41
47
12.
Sunderland
35
12
11
12
37:46
47
13.
Newcastle
35
13
6
16
49:51
45
14.
Crystal Palace
33
11
10
12
36:39
43
15.
Leeds
35
10
13
12
47:52
43
16.
Nottingham
34
10
9
15
41:45
39
17.
West Ham
35
9
9
17
42:61
36
18.
Tottenham
34
8
10
16
43:53
34
19.
Burnley
35
4
8
23
35:70
20
20.
Wolverhampton
35
3
9
23
25:63
18
Rakouská policie v sobotu dopoledne zadržela 39letého muže. Považuje jej za vyděrače, který otrávil dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku, informovala agentura APA s odvoláním na policii ve spolkové zemi Burgenland.
V národním parku České Švýcarsko od odpoledne hoří les. Plocha zasažená požárem se rozšířila na 900 hektarů. Platí zvláštní stupeň poplachu. Hoří v Rynarticích, části obce Jetřichovice. V okolí požáru platí bezletová zóna.
Sledujte online přenos z utkání nadstavbové skupiny o titul ve fotbalové Chance Lize mezi Slovanem Liberec a Slavií Praha.
Čeští hokejisté vybojovali na mistrovství světa hráčů do 18 let bronz. V utkání o třetí místo porazili v Trenčíně Lotyšsko 4:1. Česko získalo v této věkové kategorii medaili po 12 letech.
Evropský parlament schválil historicky první nařízení, které chrání psy a kočky v celé EU. Přináší povinné čipování, přísnější kontrolu online prodeje zvířat a měl by také ukončit praktiky tzv. množíren.