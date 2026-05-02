Sport

To se jen tak nevidí. Šílený den Součka a jeho party, Kladiváři jsou zpět v průšvihu

Sport,ČTK

Fotbalisté West Hamu United s Tomášem Součkem v sestavě prohráli v londýnském derby na hřišti Brentfordu jasně 0:3 a dostali tvrdou ránu v boji o záchranu v Premier League. V utkání měli řadu velkých šancí, třikrát trefili brankovou konstrukci a gól jim odvolal VAR kvůli miniaturnímu ofsajdu.

Premier League - Brentford v West Ham United
Fanoušek West Hamu United během utkání na hřišti Brentfordu.Foto: REUTERS
V tabulce zůstávají Kladiváři na sedmnáctém místě, o jednu pozici nad sestupovým pásmem. Osmnáctý Tottenham, který ztrácí dva body, má ale nyní k dobru nedělní zápas na hřišti Aston Villy.

Související

Anglická fotbalová liga - 35. kolo:

Brentford - West Ham 3:0 (15. vlastní Mavropanos, 54. Thiago z pen., 82. Damsgaard), Newcastle - Brighton 3:1 (12. Osula, 24. Burn, 90.+5 Barnes - 61. Hinshelwood), Wolverhampton - Sunderland 1:1 (54. Bueno - 17. Mukiele),

18:30 Arsenal - Fulham.

Tabulka:

1.

Arsenal

34

22

7

5

64:26

73

2.

Manchester City

33

21

7

5

66:29

70

3.

Manchester United

34

17

10

7

60:46

61

4.

Liverpool

34

17

7

10

57:44

58

5.

Aston Villa

34

17

7

10

47:42

58

6.

Brentford

35

14

9

12

52:46

51

7.

Brighton

35

13

11

11

49:42

50

8.

Bournemouth

34

11

16

7

52:52

49

9.

Chelsea

34

13

9

12

53:45

48

10.

Fulham

34

14

6

14

43:46

48

11.

Everton

34

13

8

13

41:41

47

12.

Sunderland

35

12

11

12

37:46

47

13.

Newcastle

35

13

6

16

49:51

45

14.

Crystal Palace

33

11

10

12

36:39

43

15.

Leeds

35

10

13

12

47:52

43

16.

Nottingham

34

10

9

15

41:45

39

17.

West Ham

35

9

9

17

42:61

36

18.

Tottenham

34

8

10

16

43:53

34

19.

Burnley

35

4

8

23

35:70

20

20.

Wolverhampton

35

3

9

23

25:63

18

Mohlo by vás zajímat
