Fotbal

"To je nový Pelé." Patnáctiletý zázrak z Manchesteru ohromil fanoušky

Radek Vičík Radek Vičík
před 2 hodinami
Je mu teprve patnáct, ale s fotbalovým míčem dovádí, jako by byl z jiné planety. JJ Gabriel ohromil fanoušky Manchesteru United neuvěřitelnou technikou a klidně by mohl být budoucí hvězdou na Old Trafford.
JJ Gabriel (uprostřed), Dimitar Berbatov a maskot Manchesteru United
JJ Gabriel (uprostřed), Dimitar Berbatov a maskot Manchesteru United | Foto: JJ Gabriel via Instagram

Už se o něm mluví jako o novém Pelém nebo Messim. Útočník Manchesteru United září nejen góly (v šesti zápasech za tým do 18 let nasázel sedm branek a přidal asistenci), ale i brilantní technikou, která baví fanoušky po celém světě.

Po sociálních sítích letí video, kde mladík žongluje s tenisovým míčkem s takovou lehkostí, že by se za ni nestyděl ani Ronaldinho.

"To je šílená kontrola. Ronaldinho, Pelé, Neymar - přesně ten typ talentu!" napsal jeden z fanoušků na X (dříve Twitter). Jiný dodal: "United musí udělat všechno, aby si ho udrželi."

Gabriel, který má už teď přes 200 000 sledujících na Instagramu a smlouvu s Nike, působí na hřišti s jistotou zkušeného profesionála.

V Manchesteru proto doufají, že anglický mladík podepíše první profesionální kontrakt hned po dovršení 17 let, tedy v roce 2027.

Mluví se dokonce o tom, že na stadionu Old Trafford by mohl mít vlastní box pro rodinu.

"JJ má neuvěřitelný cit pro míč a přirozený klid, jaký v tomhle věku nevidíte často," prozradil jeden z trenérů akademie United.

A zatímco sám hráč zůstává nohama na zemi, kolem něj roste obrovské očekávání.

Video, na kterém Gabriel trénuje s tenisovým míčkem, už viděly miliony lidí. A pokud se bude jeho talent vyvíjet tímto tempem, možná se fanoušci United dočkají nové legendy dřív, než si kdokoliv troufal doufat.

Související

"Já jsem byl u gólu? Klidně to na mě dejte." Černý se urazil a odešel z rozhovoru

Václav Černý
 
Mohlo by vás zajímat

Senzace dokonána. Sopečné ostrovy s půlmilionem obyvatel si zahrají na fotbalovém MS

Senzace dokonána. Sopečné ostrovy s půlmilionem obyvatel si zahrají na fotbalovém MS

Fotbalisté po ostudě zůstávají na Faerských ostrovech. Hašek se řešil i na letišti

Fotbalisté po ostudě zůstávají na Faerských ostrovech. Hašek se řešil i na letišti

Omlouvá se i Souček. Měl jsem zajistit, aby se nic takového nestalo, kaje se kapitán

Omlouvá se i Souček. Měl jsem zajistit, aby se nic takového nestalo, kaje se kapitán

Fotbalisty může blamáž přijít pěkně draho. Dostali se na hranu výhodného koše

Fotbalisty může blamáž přijít pěkně draho. Dostali se na hranu výhodného koše
Fotbal sport Obsah Manchester United F.C.

Právě se děje

Aktualizováno před 5 minutami
"Když vy tomahawky Kyjevu, tak my atomovky." Medveděv (zase) hrozí Trumpovi
Zahraničí

ŽIVĚ
"Když vy tomahawky Kyjevu, tak my atomovky." Medveděv (zase) hrozí Trumpovi

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 17 minutami
Pastrňák ohromil v nezvyklé roli. Blýskl se fantastickým zákrokem v brance
Hokej

Pastrňák ohromil v nezvyklé roli. Blýskl se fantastickým zákrokem v brance

Bruins si přes parádní zákrok českého útočníka, jeho asistenci a dvě gólové přihrávky Pavla Zachy připsali první prohru v sezoně, Tampě podlehli 3:4.
Aktualizováno před 30 minutami
Turek se omluvil. "Platí dřívější dohoda," řekl Macinka po schůzce s Babišem
Domácí

ŽIVĚ
Turek se omluvil. "Platí dřívější dohoda," řekl Macinka po schůzce s Babišem

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Poptávka slábne a Čína roste. V Evropě může zavřít až osm automobilových továren
Auto

Poptávka slábne a Čína roste. V Evropě může zavřít až osm automobilových továren

Evropský automobilový průmysl čekají těžké časy. Závody využívají své kapacity v průměru jen z poloviny, což výrazně snižuje zisky.
Aktualizováno před 1 hodinou
Senzace dokonána. Sopečné ostrovy s půlmilionem obyvatel si zahrají na fotbalovém MS
Fotbal

Senzace dokonána. Sopečné ostrovy s půlmilionem obyvatel si zahrají na fotbalovém MS

Tým Kapverd si definitivně zajistil účast na MS 2026 výhrou 3:0 nad Svazijskem.
před 2 hodinami
Bývalý premiér Topolánek oznámil, že má rakovinu slinivky. Čeká ho chemoterapie
Domácí

Bývalý premiér Topolánek oznámil, že má rakovinu slinivky. Čeká ho chemoterapie

Devětašedesátiletý Topolánek se ke svému zdravotnímu stavu poprvé otevřeně vyjádřil v souvislosti s nedávným úmrtím jaderné fyzičky Dany Drábové.
před 2 hodinami
Babišovy záložní plány: Turek za imunitu, úlitba Hradu i menšinová vláda
Domácí

Babišovy záložní plány: Turek za imunitu, úlitba Hradu i menšinová vláda

Pondělní jednání zástupců ANO a Motoristů o podobě příští vlády průlom nepřineslo. A nejspíš ani nemohlo.
Další zprávy