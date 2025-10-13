"To je nový Pelé." Patnáctiletý zázrak z Manchesteru ohromil fanoušky

Už se o něm mluví jako o novém Pelém nebo Messim. Útočník Manchesteru United září nejen góly (v šesti zápasech za tým do 18 let nasázel sedm branek a přidal asistenci), ale i brilantní technikou, která baví fanoušky po celém světě.
Po sociálních sítích letí video, kde mladík žongluje s tenisovým míčkem s takovou lehkostí, že by se za ni nestyděl ani Ronaldinho.
"To je šílená kontrola. Ronaldinho, Pelé, Neymar - přesně ten typ talentu!" napsal jeden z fanoušků na X (dříve Twitter). Jiný dodal: "United musí udělat všechno, aby si ho udrželi."
Gabriel, který má už teď přes 200 000 sledujících na Instagramu a smlouvu s Nike, působí na hřišti s jistotou zkušeného profesionála.
V Manchesteru proto doufají, že anglický mladík podepíše první profesionální kontrakt hned po dovršení 17 let, tedy v roce 2027.
Mluví se dokonce o tom, že na stadionu Old Trafford by mohl mít vlastní box pro rodinu.
"JJ má neuvěřitelný cit pro míč a přirozený klid, jaký v tomhle věku nevidíte často," prozradil jeden z trenérů akademie United.
A zatímco sám hráč zůstává nohama na zemi, kolem něj roste obrovské očekávání.
Video, na kterém Gabriel trénuje s tenisovým míčkem, už viděly miliony lidí. A pokud se bude jeho talent vyvíjet tímto tempem, možná se fanoušci United dočkají nové legendy dřív, než si kdokoliv troufal doufat.