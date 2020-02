TIKI-TAKA slaví stovku. Ani Martin Fenin mě zatím nerozhodil, říká moderátor Svěcený

jšk

V pořadu TIKI-TAKA se už setkal s ledasčím. K práci Petra Svěceného patří být neustále na pozoru, právě na něm leží odpovědnost, kam se diskuze bude ubírat. "Nemůžu si dovolit, že bych o nějakém tématu nevěděl, že bych něco doloval z hostů," přiznává moderátor, který v pondělí večer na O2 TV Sport uvede jubilejní 100. díl pořadu.

Mezi vaše hosty patří nejen fotbalisté, ale i herci, umělci nebo lékaři. Jak těžké je ukočírovat tak pestrou skupinu lidí?

Je to úplně jiná práce než třeba moderování studia. Musíte znát do detailu všechna témata, musíte mít dokonalý přehled o tom, co se stalo, znát souvislosti, i když pak v samotné show využijte třeba jen deset procent informací. Záleží, jakým směrem se bude debata vyvíjet. Je to hodně založené na improvizaci, což mě vždycky hodně bavilo. Pomáhá mi v tomhle i moderování různých akcí mimo televizi, kde máte za úkol bavit větší množství lidí, a kde přichází na řadu právě oblíbená improvizace.

Musíte být neustále ve střehu?

Naše show je ale trochu jiná, mám víc lidí najednou, nemůžu si dovolit, že bych o nějakém tématu nevěděl, že bych něco doloval z hostů. Musím být připravený dokonale, věnuju tomu maximální úsilí. Intenzivnější příprava zabere tři dny. Já to mám trochu složitější, že v neděli moderuju ještě studio. Hned po něm zahajuju nejdůležitější přípravu, protože právě v neděli se většinou stanou klíčové události víkendu. Končím okolo druhé hodiny ranní. Je důležité se dobře vyspat, nesmím být unavený, to by pak divák hned poznal. Řekl bych, že nejsložitější je skloubit několik věcí najednou v krátkém časovém úseku.

Co byste během natáčení nechtěl zažít?

Mrtvé publikum. Jsme rádi, že stále více diváků chodí přímo na natáčení, teď v pondělí budeme mít víc jak 100 lidí hledišti. Právě oni vytvářejí atmosféru na místě. Hned v prvních pěti minutách cítím, jaké to bude, jak reagují, jak se smějí.

A co nečekané reakce hostů? Například Martina Fenina, který do studia nepřišel ve zcela střízlivém stavu…

Mám rád výzvy. Případ Martina Fenina pro mě nebyl žádný strašák, něco, co by mě zaskočilo. Bylo zajímavé se s tím poprat, nečekané situace k tomu patří.

S kým se vám pracuje nejlépe?

S Vláďou Šmicrem nebo Petrem Švancarou, to jsou oblíbení parťáci. Pak je samozřejmě příjemné, když se v roli hostů objeví opravdové osobnosti svých oborů, jako je profesor Pirk, Miroslav Donutil nebo třeba Karel Šíp. Další skupinou jsou osobnosti, které když dorazí, tak vím, že jejich reakce na jakékoliv téma budou skvělé. Umí improvizovat, umí se trefit do humorné noty, takže jsou na stejné vlně jako já. To je například Jakub Kohák, Richard Genzer nebo Miloš Pokorný a Roman Ondráček z Těžkýho Pokondru.

Koho byste ještě do pořadu rád ulovil?

V TIKI-TAKA jsme měli 200 různých hostů, ale stále je spousta osobností, které bych tam rád viděl. Ať už je to z fotbalu Pavel Nedvěd nebo pak Leoš Mareš, Ivan Trojan, Adela Banášová, která je skvělá moderátorka a umí skvěle improvizovat. Mám radost, že konečně přišel čas pro Pavla Horvátha, formát této show by mu mohl sedět a do budoucna může být jedním z tahounů.

A co byste si v rámci vaší práce rád splnil?

Moderovat TIKI-TAKA ze zaplněné O2 areny, to je takový můj tajný sen.