Ponížení pro Schicka. Leverkusen začal pod Ten Hagem nevídanou ostudou

Německý fotbalový vicemistr Bayer Leverkusen utrpěl na úvod herní přípravy na soustředění v Brazílii debakl 1:5 od juniorky Flamenga.

Debut zhořkl novému kouči Eriku ten Hagovi, byť poté řekl, že na výsledcích v přípravě mu nezáleží.

Do zápasu v Riu de Janeiro zasáhl i reprezentační útočník Patrik Schick, který přišel na hřiště při hromadném střídání až po hodině hry za stavu 0:5. Bayer od posíleného výběru Flamenga do 20 let čtyřikrát inkasoval v prvním poločase, kdy byl na hřišti spíše záložní tým s šesti teenagery v sestavě.

"Výsledek vypadá špatně, ale výsledky v přípravě jsou mi vlastně úplně lhostejné," citovala Ten Haga agentura SID. Německá i anglická média, která si dobře pamatují jeho nepovedené angažmá v Manchesteru United, ovšem referují o "ponížení a ostudě".

Zápas se na Ten Hagův vkus konal v příliš brzké fázi přípravy. "Dopředu jsem věděl, že nemůžeme postavit dobré mužstvo na celých 90 minut," uvedl nizozemský kouč.

"Góly jsme dostávali příliš snadno, dělali jsme jednoduché technické chyby. Dohoda, že budeme hrát na dva až tři doteky, aby se takové chyby neděly, jako kdyby nebyla," konstatoval záložník Jonas Hofmann, který byl spolu s půltuctem mladíků součástí neúspěšné sestavy v první hodině hry.

Ten Hag během zápasu vystřídal všechny tři brankáře - nováček Mark Flekken, který v týmu nahradil Matěje Kováře, inkasoval dvakrát, Niklas Lomb třikrát a zápas dochytal Lukas Hradecky.