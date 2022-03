Tělo si řeklo. Kadeřábek kvůli zdravotním problémům ukončil reprezentační kariéru

Fotbalista Hoffenheimu Pavel Kadeřábek ukončil ve 29 letech reprezentační kariéru. Důvodem jsou časté zdravotní problémy krajního obránce či záložníka z poslední doby. Kadeřábek o svém rozhodnutí informoval v tiskové zprávě zastupující agentury Sport Invest.

Kadeřábek za národní tým od roku 2014 odehrál 48 zápasů a vstřelil tři branky. Poslední start si připsal loni v červnovém vítězném osmifinále mistrovství Evropy s Nizozemskem. Poté se sparťanský odchovanec kvůli zranění rozhodl vynechat celý podzimní program reprezentace.

"Důvod tehdejšího rozhodnutí je hlavním motivem také pro finální uzavření pomyslné reprezentační kapitoly. V posledních dvou letech jsem se potýkal s několika zdravotními problémy, které mě pustily jen do zhruba poloviny soutěžních klubových utkání," uvedl Kadeřábek.

"Přestože jsem vždy respektoval doporučení a postup lékařů, fyzioterapeutů a dalších odborníků, věnoval maximální pozornost rehabilitaci a regeneraci, zdravotní problémy se v nepravidelných intervalech vracejí," doplnil pravý bek či záložník.

V této sezoně už měl potíže se stehnem, lýtkem či kotníkem a zasáhl jen do 13 z 28 soutěžních zápasů Hoffenheimu. "Tělo mi pravděpodobně vrací maximální zátěž a vytížení z předchozích 10 let, kdy jsem prakticky nechyběl v žádném utkání Sparty, Hoffenheimu či právě reprezentace. Chci udělat maximum pro to, abych fotbal na nejvyšší úrovni mohl hrát pokud možno co nejdéle. Poznal jsem, že všechno má svůj čas a tělo si řekne," prohlásil Kadeřábek.

Podle něj by nebylo fér vybírat si selektivně reprezentační srazy podle aktuálního zdraví. "Nebylo by to správné směrem k trenérovi ani hráčům, kteří denně pracují na snu v podobě pozvánky do národního týmu. O svém rozhodnutí jsem informoval trenéra (Jaroslava) Šilhavého, stejně tak jako spoluhráče z národního týmu. Reprezentaci čeká velmi náročný rok 2022 s možným vrcholem v podobě účasti na MS. Ze mě bude ten největší fanoušek," řekl rodák z Prahy.

Cítí také zodpovědnost vůči Hoffenheimu, kde působí od léta 2015 a v lednu s německým klubem prodloužil smlouvu do června 2025.

"Hoffenheim mi nedávno prodlouženým kontraktem vyjádřil obrovskou poctu a poděkování za dosavadní odvedené služby. Přestože jsem v posledních měsících nebyl k dispozici zdaleka tak často, jak bych si představoval a jak by si klub zasloužil. Také moje touha vrátit klubu jeho důvěru a velkorysost hrála v mém rozhodnutí roli," dodal Kadeřábek.