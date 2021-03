Karabec může Spartě pláchnout za hranice dřív než Hložek. Zájem má Marseille

Záložník Sparty Adam Karabec je v hledáčku Olympiquu Marseille. Podle francouzských a španělských médií sedmnáctiletého záložníka klub podrobně sleduje a přivést by jej mohl na Orange Vélodrome už v létě.

Marseille se v aktuální sezoně francouzské ligy nachází na pátém místě a šéf klubu Pablo Longoria už nyní pracuje na oživení kádru pro další sezonu.

Kombinuje přitom zkušené hráče, jako jsou Dimitrij Payet či Arkadiusz Milik, s nadějnými mladíky. Příkladem může být brazilský devatenáctiletý křídelník Luis Henrique nebo osmnáctiletý záložník Cheick Souaré.

Řada mladých hráčů ovšem v Olympiquu jen hostuje a po sezoně se vrátí do domovských klubů. To se týká například Michaela Cuisance, kterého vlastní Bayern, nebo Pola Liroly z Fiorentiny.

Možná i proto trenéra Jorge Sampaoliho zaujal ofenzivní hráč Sparty Adam Karabec, kterého klub intenzivně sleduje, informoval španělský server ToDoFichajes.

Aktuálně má Karabec smlouvu až do roku 2023, a tak by si Marseille v jeho případě musela připravit poměrně velkou přestupní částku. Přestup by francouzský klub chtěl směrovat už na letní přestupové okno, kdy řadě hráčů končí smlouva, poukazuje Coeur Marseillais.

Karabec debutoval ve Fortuna:Lize už v 16 letech a zatím nastoupil ke 22 zápasům, ve kterých si připsal celkem tři branky. Prostor dostává i pod trenérem Pavlem Vrbou, proti Zlínu startoval v základní sestavě a odvděčil se mu gólem. Naposledy se trefil minulý týden do sítě Příbrami.

Na podzim Karabec nastoupil také k pěti zápasům v základní skupině Evropské ligy a připsal si jednu asistenci.

Dlouho se v souvislosti s budoucím přestupem do zahraničí mluví o jiném sparťanském mladíkovi Adamu Hložkovi. Trenéři Sparty i experti Hložkovi předpovídají velkou budoucnost, zatím se ale v jeho případě o konkrétním zájmu nespekulovalo.