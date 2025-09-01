Fotbal

"Takhle úspěšný tým nepostavíme." Schick je bez trenéra, dostal rekordní vyhazov

Sport ČTK Sport, ČTK
před 38 minutami
U fotbalistů Leverkusenu, mezi které patří i český útočník Patrik Schick, skončil trenér Erik ten Hag. Informoval o tom klubový web.
Erik ten Hag
Erik ten Hag | Foto: Reuters

Pětapadesátiletý Nizozemec u týmu vydržel jen dvě kola a stal se nejrychleji odvolaným koučem v historii německé ligy.

"Nebylo to snadné rozhodnutí, ale posledních pár týdnů nám ukázalo, že takhle nový a úspěšný tým nepostavíme," uvedl sportovní ředitel Simon Rolfes.

"Odvolat trenéra takhle brzy je bolestné, ale bylo to nezbytné," přidal šéf klubu Fernando Carro.

Ten Hag se Bayeru ujal v červenci. Klub ho přivedl jako náhradu za Xabiho Alonsa, který s Bayerem v ročníku 2023/2024 získal historický titul a po druhé příčce v minulé sezoně odešel do Realu Madrid.

Do nového bundesligového ročníku pod Ten Hagovým vedením Leverkusen vstoupil porážkou 1:2 s Hoffenheimem.

V sobotu pak díky dvěma Schickovým gólům vedl nad Brémami 3:1, ale nakonec remizoval 3:3.

Ten Hag na lavičce Bayeru v bundeslize vydržel jen dvě utkání a stal se nejrychleji odvolaným trenérem v historii soutěže.

Dosavadní negativní rekord patřil s pěti zápasy Helmutu Senekowitschovi z Eintrachtu Frankfurt a Heinzi Elznerovi z Norimberku.

Před příchodem do Leverkusenu strávil Ten Hag dva a půl roku v Manchesteru United a před tím vedl Ajax, se kterým získal tři tituly.

Za sebou má také angažmá v Utrechtu, Deventeru a u rezervy Bayernu Mnichov.

 
