Slováci prožili "křivdu století". Takhle se nepomáhá ani mrtvým, zuřili ve Španělsku

V listopadu 2005 čekal Slováky duel o mistrovství světa, které následující rok pořádalo Německo.
Jejich soupeř nebyl zrovna z nejlehčích - vyzvalo je Španělsko. Na Pyrenejském poloostrově zavládlo nadšení, vždyť právě Slovensko označilo v anketě sportovního deníku Marca za nejpřijatelnějšího soupeře 46 procent čtenářů.
V nabídce bylo ještě Švýcarsko a Norsko, se kterým se nakonec - úspěšně - o šampionát popralo Česko.
Španělé si byli proti Slovákům tak jisti postupem, že den před úvodním duelem největší sportovní deník věnoval zápasu jen poloviční prostor oproti El Clásicu mezi Realem a Barcelonou, které se přitom mělo hrát až následující týden.
Parta trenéra Dušana Galise ale přesto cítila šanci.
Ne dlouho.
V 18. minutě prohrávala 0:2, Galis se rozčílil na asistenta rozhodčího a po vyloučení se pakoval na tribunu.
"Tomu postrannímu u naší lavičky jsem řekl: Kde jste viděl roh v 10. minutě, po kterém jsme dostali první gól? A přidal jsem i druhý dotaz - a teď jste ofsajd neviděl?" líčil temperamentní kouč.
Zbytek zápasu dirigoval svůj tým telefonicky z jedné místnosti v útrobách stadionu.
Slováci snížili na 1:2 a znovu zavětřili šanci.
Opět ne na dlouho.
A zase z toho vinili rozhodčího.
Italský sudí Massimo de Santis nařídil v 63. minutě pro favorita přísnou penaltu, a navíc dal za protesty červenou kartu Mariánu Hadovi.
"Nic takového jsem v životě neviděl. Člověk si myslí, že bude mít fotbalový zážitek, ale ze strany rozhodčího to byla tragédie," soukal ze sebe vyloučený obránce.
"První gól neměl vůbec platit, míč šel do autu od soupeře. A po penaltě jsme mu něco řekli všichni. Od začátku věděl, co dělá, a že už mám žlutou kartu," popisoval Had.
"De Santis nezaváhal. Ze všech protestujících hráčů vytasil druhou žlutou právě pro Hada," posteskl si Galis.
Už první karta pro něj ho přitom namíchla. "Když se před Hadem, myslím, že v 15. minutě, zničehonic svalil jeden z domácích na záda, běžel De Santis snad čtyřicet metrů se žlutou v ruce," divil se trenér. "Ony se ty omyly, vážnější či lehčí, proti nám množily," doplnil.
Z penalty zvýšil Fernando Torres na 3:1, oslabení a frustrovaní Slováci pak inkasovali ještě další dva góly.
"Myslím, že tohle Španělé neměli zapotřebí. Takhle se nepomáhá ani mrtvým," dal útočník Róbert Vittek průchod pocitům křivdy.
"Takový tým jako Španělsko nepotřebuje cizí pomoc. A od rozhodčího se mu jí dostalo požehnaně," souhlasil Galis.
"Hráčům nic nevyčítám, dělali, co mohli. Ale bojovat proti čtrnácti soupeřům je nemožné," prohlásil kouč.
"Když jsme snížili na 1:2, domácí znervózněli… A najednou přišla penalta a červená karta. Je třeba si uvědomit, kolik přijede na mistrovství světa Španělů a kolik Slováků. Je to všechno marketing," připojil se obránce Vratislav Greško.
V odvetě se Slováci dostali v 50. minutě do vedení, ovšem postupový stav byl pořád daleko. Španělé nakonec uhráli remízu 1:1 a na šampionát cestovali oni.
Slováci se na mistrovství světa probojovali premiérově až o čtyři roky později, od té doby vyhlíží druhý start mezi elitou. Teď je od něj zase dělí play off.