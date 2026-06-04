Tak šel čas s fotbalovými šampionáty: čůrání s Pelém, špatná střelba i vykopnutá kopačka

Československý fotbal zažil na mistrovstvích světa pády i velké okamžiky. Připomínáme turnaje v letech 1970, 1982 a 1990.
Ve vzpomínkách na fotbalové šampionáty s československou účastí pokračujeme ohlédnutím za dvěma nevydařenými vystoupeními v letech 1970 a 1982 i úspěšnou cestou do čtvrtfinále na mistrovství světa 1990.
1970: Tři zápasy a tři porážky
V náročné skupině mistrovství světa v Mexiku československý tým na své soupeře nestačil. V utkání s Brazílií sice vedl po gólu Ladislava Petráše, nakonec však prohrál 1:4. Také proti Rumunsku se Petráš střelecky prosadil, ale dvě inkasované branky po přestávce znamenaly porážku 1:2. Anglii pak k vítězství stačil jediný gól z penalty po Kunově ruce.
„Nebyli jsme tak vyzrálí jako před osmi lety v Chile, kde jsme ve finále s Brazílií sahali po zlatu. Jako jeden z důvodů našich porážek vidím v tom, že jsme kvůli nedostatku finančních prostředků nesehráli ani jedno přípravné utkání. Na šampionátu se pak zejména ti starší hráči nedokázali ve velké nadmořské výšce vyrovnat s vlhkým ovzduším a ve druhých poločasech byli se silami v koncích,“ netajil Andrej Kvašňák.
Po utkání s Brazílií byl jedním z vylosovaných na dopingovou kontrolu Václav Migas.
„Byl jsem tak vyčerpaný, že se mi za plentou nepodařilo naplnit příslušnou zkumavku ani kapkou žádné tekutiny. Když to trvalo dost dlouho, tak vedle mě stojící Pelé řekl, že mi přilije trochu ze svého. Sestřičky však byly bdělé a oběma nám tenkrát strašně vynadaly,“ smál se Migas při této vzpomínce.
1982: Jen dva góly z penalt
Tři zápasy bez vítězství a pouze dva góly z pokutových kopů. Takový byl účet československého týmu na šampionátu ve Španělsku.
První utkání proti Kuvajtu lze označit za ospalou premiéru. Na vedoucí branku Antonína Panenky z penalty odpověděl soupeř vyrovnávacím gólem.
„Příčin nečekané remízy 1:1 bylo víc. Praktikovali jsme pěší fotbal, chybovali v rozehrávce, vázl přechod do útoku a možná hrála určitou roli i trocha spokojenosti po mém gólu. Kuvajťané byli rychlejší a bojovnější,“ přiznal Panenka.
Druhý zápas s Anglií skončil porážkou 0:2. Československá obrana odolávala náporu soupeře více než hodinu, pak však přišly dvě chyby během několika minut. Nejprve Angličané potrestali zaváhání brankáře Semana a poté si Barmoš vstřelil vlastní gól.
„Slabinou zůstala koncovka,“ řekl stručně trenér Jozef Vengloš.
Proti Francii podal československý tým svůj nejlepší výkon na turnaji, ale stačilo to jen na remízu 1:1. Soupeř vedl a Panenka dvě minuty před koncem z penalty vyrovnal.
„Svaluje se vina na útočníky. Dnes se však hraje totální fotbal, ale z naší ligy ho nemáme v sobě zafixovaný. Ven se jezdí bránit, ne vyhrávat,“ prozradil svůj názor Zdeněk Nehoda.
„Někdo vypočítal, že kdybych dal v každém utkání gól z pokutového kopu, tak bych se stal králem střelců. Ale to už je na závěr našeho nevydařeného pobytu ve Španělsku samozřejmě jen šibeniční humor,“ dodal Panenka.
Příčiny neúspěchu se snažil vysvětlit i záložník Jan Berger.
„Příprava na šampionát byla moc dlouhá. Například po třech týdnech v Tatrách jsme měli den volna a hned se cestovalo na desetidenní soustředění do Itálie, kde jsme na přípravné zápasy jezdili až 300 kilometrů. Několik hráčů mělo zdravotní problémy. Do dějiště mistrovství jsme přijeli osm dní před prvním utkáním s Kuvajtem. Trenéři nám na videu pouštěli zápasy tohoto našeho prvního soupeře a neustále nám říkali, že ho musíme porazit. Panovala dost velká nervozita, která se po remíze s tímto outsiderem projevila i v dalších dvou zápasech. Lze říci, že šampionát ve Španělsku se stal symbolem krachu našeho fotbalu,“ netajil svoji nespokojenost Berger.
1990: Cesta do elitní osmičky
Na mistrovství světa v Itálii odjížděla československá reprezentace s cílem postoupit ze základní skupiny. To se podařilo už po prvních dvou zápasech.
Proti Spojeným státům předvedl tým velmi dobrý výkon a zvítězil 5:1. Jediný gól Michala Bílka z penalty pak rozhodl utkání s Rakouskem a zároveň zajistil postup do osmifinále. Po porážce 0:2 s Itálií nejvíce mrzel neuznaný gól Grigy, který byl podle televizních záběrů regulérní.
V osmifinále čekala Kostarika, tehdy velká neznámá. Za sebou však měla výhry nad Skotskem i Švédskem, a navíc se hrálo ve třiatřicetistupňovém vedru. V televizi přitom běžel film Někdo to rád horké.
Na hřišti se ale odehrál jeden z nejhezčích československých výkonů na světových šampionátech. Kubík otevřel skóre z přímého kopu a Tomáš Skuhravý třemi góly hlavou zařídil výhru 4:1.
Už v úvodu čtvrtfinále proti Německu bylo jasné, že československý tým nebude bojovat jen se soupeřem. Rakouský rozhodčí Kohl nejprve po pádu Jürgena Klinsmanna nařídil penaltu, po které Němci vstřelili jediný gól zápasu.
Vedle pěti utkání prožila reprezentace v Itálii také řadu zajímavých momentů mimo hřiště. Brankář Jan Stejskal na ně rád vzpomínal.
„Začátek našeho života v dějišti šampionátu patřil oblekům, které jsme v Praze vyfasovali a hned jsme věděli, že jsou příšerné. Sako bylo montérkově modré a kalhoty pomačkané jako papír. Asi jsme připomínali manekýny z domu hrůzy. Milan Luhový se dokonce naštval, nacpal celý oblek do koše se slovy, že už ho nikdy na sebe nevezme,“ vzpomínal gólman.
„Při nástupu k prvnímu utkání ve Florencii jsme nevěřili vlastním očím. Půl roku po pádu železné opony nás přijelo povzbudit 15 tisíc krajanů, což nám vyrazilo dech. Rázem jsme se cítili jako doma. Spokojenost po vysokém vítězství nad Američany následovala i při večeři. Trenéři nám povolili pivo a kuchaři nám připravili výhradně česká jídla, čili svíčkovou a vepřo knedlo zélo. Ty dlouhé italské nudle už jsem nemohl ani vidět,“ dodal Stejskal.
Naopak velmi nepříjemný byl dopis s tím, že se československý brankář provinil proti předpisům FIFA svými rukavicemi. Název firmy, se kterou řadu let spolupracoval, byl na prstu příliš velký, za což dostal pokutu pět tisíc švýcarských franků.
„Všichni jsme nad tím kroutili hlavou, nicméně kustod mi přinesl izolepu, kterou jsem si ovázal oba prsty. Televizní záběry pak na výstroji brankářů odhalily ještě větší nápisy, a tak jsem po utkání s Itálií pásku hodil do koše a FIFA už se neozvala,“ prohodil úspěšný reprezentant.
Po postupu ze základní skupiny mohly za hráči přijet manželky, které byly z přísných bezpečnostních opatření plné dojmů. Paní Venglošová, manželka trenéra, říkala, jak ji karabinier na stadionu přinutil vylít voňavku v obavě, že jde o slzný plyn.
Před zápasem s Německem přišla tým pozdravit tuzemská sportovní legenda s nečekaným vzkazem.
„Po posledních taktických pokynech trenérů někdo náhle zaklepal na dveře, otevřely se a v nich se objevila Věra Čáslavská, tehdy poradkyně Václava Havla. S úsměvem před námi otevřela obálku a začala číst vzkaz od prezidenta: Nejen já, ale všechen náš lid je v této chvíli s vámi. Smekáme před vámi a jsme na vás hrdi,“ vzpomínal Stejskal.
Bohužel, v tomto čtvrtfinálovém utkání měl hlavní slovo rakouský sudí Kohl. Po vymyšlené penaltě si další významný verdikt nechal do druhé půle, kdy po jasném faulu v gólové pozici na Moravčíka jeho píšťalka zůstala němá.
Když mu naštvaný Moravčík chtěl naznačit, jak byl nakopnut, tak se mu vyzula kopačka a obloukem letěla až k tribuně. A dostal za to červenou kartu.
„Za zmínku stojí ještě nádherné přivítání v Praze, které předčilo všechna naše očekávání. Dav před příletovou halou v Ruzyni provolával naše jména, mával vlajkami a natahoval ruce s památníčky. Byl to fascinující zážitek a pociťovali jsme obrovské štěstí,“ nezapomněl Stejskal zdůraznit při svých vzpomínkách na tento šampionát.
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