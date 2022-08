Tajemství žluté kravaty. Berlusconiho Monza míří do ligy bez vousů a s holičem zdarma

Dohromady je jim 163 let. Jeden nosí šťastné kravaty, druhý má na kontě miliardy eur. Společně vybudovali slavný AC Milan, teď Adriano Galliani a Silvio Berlusconi budují Monzu. Do nového ročníku italské Serie A vstupuje jejich klub jako sebevědomý nováček s účelně složeným kádrem. Oba fotbaloví veteráni ukazují, že postavit tým umí i na koronavirem přibržděném přestupovém trhu.

Skupina novinářů nedočkavě obstoupí holohlavého elegána v obleku, natáhne ruce s diktafony a otázky začnou pršet. Adriano Galliani je v centru pozornosti. Právě opustil sídlo Interu Milán a všichni jsou zvědaví, které fotbalisty chce z kádru účastníka Ligy mistrů získat. Jeden druhému skáče do řeči a odpovědi okamžitě zveřejňují všechna italská média. Některá i s videozáběry.

Nejslavnější funkcionář italského fotbalu posledních tří dekád si pozornost reportérů užívá. "Mluvili jsme o spoustě věcí," usmívá se lišácky cestou k autu. Nepříjemné otázky odbývá, na ostatní odpovídá. Odmítá jména některých hráčů, u jiných připouští, že se o nich s vedením Interu bavil.

Co na tom, že už není šéfem AC Milan, z něhož počátkem 90. let společně s klubovým prezidentem Silviem Berlusconim udělal jeden z nejúspěšnějších evropských klubů. Teď je ve svých 78 letech výkonným ředitelem Monzy, která poprvé v historii postoupila do Serie A. Všichni vědí, že právě on umí dělat výhodné přestupy. I to, že v Monze znovu pracuje s miliardářem Berlusconim. Pětaosmdesátiletý bývalý italský premiér je vlastníkem klubu.

Před sobotním startem nového ročníku italské ligy má Monza kádr, kterým se od typických nováčků výrazně liší. Místo obvyklé směsice cizinců ze všech koutů světa postavila tým na domácích hráčích. Navíc bez velkého utrácení.

Do branky přišel Alessio Cragno z Cagliari, reprezentační trojka, na kterou už léta líčily špičkové kluby. Z Interu ofenzivní záložník Stefano Sensi, v juniorce srovnávaný s reprezentantem Markem Verrattim, a také zkušený stoper Andrea Ranocchia. Z Verony pak útočník Gianluca Caprari, který dal v loňském ročníku Serie A 12 gólů. Samí Italové.

"Je to filozofie prezidenta Berlusconiho, se kterou souhlasím. Zahraničním fotbalistům trvá déle, než se usadí. Vzhledem k tomu, že první část ligové sezony bude náročná, hrozilo by nám, že si při čekání na jejich adaptaci zaděláme na sestup," řekl Galliani v předligovém rozhovoru deníku Tuttosport.

Během letního přestupového okna se zkušený manažer na veřejnosti často objevoval se žlutou kravatou. Fanoušci si přejí, aby si ji co nejvíce bral i na ligová utkání Monzy. Galliani po celou kariéru říká, že právě žluté kravaty mu nosí štěstí. Proto je tak často nosil na zápasy AC Milan, dokud gigantům ze San Sira šéfoval. Před derby s Interem v listopadu 2014 dokonce nechával fanoušky Milána hlasovat, kterou ze tří si vzít.

In realtà la cravatta gialla di Galliani è solo un segnale in codice verso i Cinesi che vogliono comprare il Milan. pic.twitter.com/f0NEqCyZPb — Jacopo Triulzi (@Parker2110) April 20, 2016

Z Monzy se s Berlusconim snaží udělat klub na úrovni. Od hráčů požadují, aby hráli fair play a chovali se jako gentlemani. Nechtějí u nich vidět náušnice, vousy, tetování ani nevhodné účesy. Dokonce už našli v Monze holiče, který fotbalisty ostříhá zdarma.

Přesto nemají problém posily přilákat. Hrát v klubu, který vedou strůjci úspěchů AC Milan, je pro fotbalisty lákavé. Berlusconiho peníze a fotbalové nadšení spolu s Gallianiho organizačním talentem pozvedly Milán od bankrotu v roce 1986 až k pěti titulům v Lize mistrů a devíti vyhraným ročníkům italské ligy. Oba muži jsou členy Síně slávy italského fotbalu. Navíc je Monza předměstím Milána, nejbohatšího města Itálie, kde je lákavé žít.

"Berlusconi teď myslí jedině na politiku a na Monzu, jen nevím, v jakém pořadí," popsal Galliani redakci Tuttosportu klubového majitele před startem ligy. "Milán má stále rád, ale na srdci mu teď leží Monza," řekl. Poté co Berlusconi v roce 2017 prodal AC Milán čínským vlastníkům za 830 milionů eur, podle tehdejšího kurzu 22,4 miliardy korun, a rok poté koupil tehdy třetiligovou Monzu, vrátil se také do politiky. Od roku 2019 je europoslancem.

Ke svému historickému debutu v Serii A vyběhnou hráči Monzy v sobotu ve 20:45 na domácím stadionu proti FC Turín. Stadion Brianteo, kde na počátku 90. let koncertovali Michael Jackson nebo Elton John, bude vyprodaný. Betonová stavba bez atletické dráhy pojme 16 tisíc diváků a patří městu, Berlusconi investoval do její modernizace.

V Monze věří, že se o záchranu v nejvyšší soutěži nebudou muset strachovat. K boji o titul budou mít sice v tabulce pravděpodobně daleko, fanoušci ho ale mohou vidět doslova za rohem. O scudetto by se měly letos utkat oba milánské celky, Juventus a AS Řím. Na San Siro, kde AC Milán i Inter hrají, je to ze stadionu Brianteo pouhých 20 minut autem.