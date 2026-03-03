Tajemné vyjádření šéfa svazu k Šulcovi: Jsme optimisté, ale nebudeme to komentovat

Předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda je optimista a věří, že momentálně zraněný ofenzivní záložník Pavel Šulc bude české reprezentaci na konci března k dispozici pro play off mistrovství světa. Blíže ale zdravotní stav pětadvacetileté opory národního mužstva ani dalších hráčů nechtěl komentovat. Řekl to na tiskové konferenci v Praze po dnešním jednání výkonného výboru.
Šulc 22. února kvůli svalovému zranění nedohrál utkání francouzské ligy ve Štrasburku, kde musel už v 28. minutě střídat. O víkendu za Lyon vynechal zápas v Marseille a trenér Olympique Paulo Fonseca s ním nemůže počítat ani do čtvrtečního duelu domácího poháru proti Lens.
Vedení reprezentace věří, že na baráž už bude Šulc připraven. Český celek v semifinále play off 26. března v Edenu přivítá Irsko a v případě úspěchu si ve finále rovněž doma na Letné zahraje o postup na šampionát proti lepšímu z dvojice Dánsko - Severní Makedonie.
"Samozřejmě to na výkonném výboru bylo tématem. Bavili jsme se o zdravotním stavu hráčů. Jsme optimisté, ale dohodli jsme se, že nebudeme dávat vyjádření k aktuálnímu zdravotnímu stavu u žádného hráče," řekl Trunda.
"Myslím, že je férové to nekomentovat a věřit, že všichni budou zdrávi a plně k dispozici pro případnou nominaci pana trenéra," doplnil Trunda na tiskové konferenci v Grand Hotel Prague Towers, kde FAČR uzavřela smlouvu s hotelovou sítí Czech Inn Hotels, která bude nově poskytovat ubytování národním týmům.
Zdravotní problémy měli v uplynulých dnech i další reprezentanti. Za Slavii v posledních zápasech nehráli záložník Lukáš Provod, brankář Jindřich Staněk či obránce David Douděra, který se zřejmě do baráže nestihne dát do pořádku. Zranili se také obránci Václav Jemelka s Martinem Vitíkem, problémy trápí i útočníka Matěje Vydru. Dlouhodobě zraněný ofenzivní univerzál Adam Hložek bude na play off s největší pravděpodobností scházet.
ŽIVĚPrezident mluvil před poslanci, Macinka provokoval. Četl si Rudé právo
Petr Pavel v úterý navštívil sněmovnu, poprvé v nynějším volebním období. Řekl, že není jediný ospravedlnitelný důvod pro to, aby výdaje na obranu a bezpečnost stagnovaly. Naopak, je dostatek zásadních důvodů, aby adekvátně rostly. Stagnaci výdajů na obranu a na celkovou bezpečnost Česka v rozpočtu označil za závažný krok a apeloval na odpovědnost zákonodárců.
Top Gun nad Teheránem? Írán straší obstarožními letouny, řada z nich se rozpadla
Přesně před 40 lety, v květnu 1986, vstoupil do kin ikonický snímek Top Gun. Řada jeho scén by teď mohla teoreticky oživnout na blízkovýchodním nebi. Především díky obstarožní výzbroji íránského letectva, jehož útočnou silou jsou muzejní stroje F-4 Phantom, F-5 Tiger a F-14 Tomcat. Pravdou ovšem je, že izraelské a americké nálety zlikvidovaly řadu těchto letounů ještě na zemi.
ŽIVĚ"Írán chce vyjednávat, ale je příliš pozdě," vzkázal Trump. K útokům se přidala další země
Írán chce jednat, ale je příliš pozdě, napsal americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social. Íránská protivzdušná obrana, letectvo, námořnictvo a vedení jsou podle šéfa Bílého domu zničeny. Spojené státy a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlé údery na Írán, při kterých zabily duchovního vůdce Alího Chameneího a řadu dalších předních činitelů.
ŽIVĚRusové zajali Maďary bojující za Ukrajinu. Putin to probral v telefonátu s Orbánem
Ruský prezident Vladimir Putin si telefonoval s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, se kterým projednali mimo jiné situaci kolem Íránu a také otázky týkající se maďarských občanů působících v ukrajinských ozbrojených silách a zajatých Ruskem. Uvedl to v úterý Kreml na svém webu. Budapešť zatím podle dostupných informací o telefonátu neinformovala.