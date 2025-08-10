"Tohle musí nést těžce." Podivné zacházení se Součkem dráždí fanoušky West Hamu

Spekulace o jeho odchodu nakonec utichly. Zájem o Tomáše Součka měl mít zejména Everton vedený Davidem Moyesem, který českého záložníka v roce 2020 do Premier League přivedl a stavěl na něm veleúspěšnou generaci východolondýnského klubu.
Kapitán české reprezentace se ale rozhodl zůstat, přestože se jeho role v týmu pod anglickým trenérem Grahamem Potterem výrazně mění směrem k citelně menšímu hernímu vytížení.
"Chci šířit pozitivní vliv, protože to je něco, co každý někdy potřebuje. Jsem člověk, který chce, aby se každému dařilo a stal se nejlepší možnou verzí sebe sama. Ať už na hřišti nebo mimo něj," vysvětlil v červenci v rozhovoru pro oficiální klubové stránky.
"Chci pomáhat všem okolo sebe. Myslím si, že je to jedna z mých nejsilnějších stránek. Není to o tom, jak bráním, jak dávám góly nebo jak běhám," dodal.
Přijal tím roli jakéhosi mentora smířeného s tím, že nebude základním stavebním kamenem sestavy?
Přípravné zápasy to naznačují, plně to ale odhalí až samotná sezona, Hammers ji zahájí příští sobotu na hřišti ligového nováčka: Sunderlandu.
Potterova filosofie nicméně není žádným tajemstvím. Touží hrát více kombinačním stylem, do něhož mu Souček příliš nesedí. Na druhou stranu, velice podobně smýšlel i první Moyesův nástupce Julen Lopetegui.
Po řadě nezdarů však "musel" Součka začít využívat a český dlouhán základní sestavu znovu dobyl. I Potter ostatně už po tragické jarní části sezony ví, že mít v kádru podobně poctivého, loajálního a nebezpečného fotbalistu se může sakra vyplatit.
Ve West Hamu proto dochází k paradoxní situaci.
Souček, který byl během posledních dvou sezon mnohokrát odepisován, aktuálně plní roli služebně nejstaršího hráče v celém kádru.
Kapitán Jarrod Bowen rovněž poprvé oblékl barvy Clarets and Blues v lednu 2020, kontrakt ovšem podepsal o dva dny později než Souček.
Český fotbalista v posledních měsících v Londýně přichází o jednoho kamaráda za druhým. Rozloučil se třeba s Lukaszem Fabianskim, Aaronem Cresswellem nebo krajanem Vladimírem Coufalem.
Dalším mužem na odpis se minulý týden stal pětatřicetiletý jamajský útočník Michail Antonio. Nejlepší střelec v historii klubu končí po rovné dekádě, během které se stal se 68 góly rekordmanem klubu v počtu branek v Premier League.
Antonio si loni v prosinci vážně poranil nohu při automobilové nehodě, v klubu mu skončila smlouva a novou mu vedení United nenabídlo. "Postavte mu sochu," vyzval Souček klub prostřednictvím sociálních sítí.
V sobotní generálce Kladiváři doma pouze remizovali s francouzským Lille. Třicetiletý Čech znovu nastoupil až na závěrečné minuty, asistencí však připravil vyrovnávací gól německému útočníkovi Nicklasi Füllkrugovi.
Fullkrug scores the equaliser for West Ham! ⚽️⭐️— FPLFethi (@fpl_fethi) August 9, 2025
pic.twitter.com/NT2Ih96oCt
Mezi fanoušky bují nespokojenost s tím, jak Potter Součka opomíjí. Zvláště nechápou, proč přednost dostává James Ward-Prowse.
"Když nepřihrává do strany, přihrává dozadu. Vyjma standardních situací nám nenabízí vůbec nic. Tomáš Souček musí nést velmi těžce, že se přes něj nedostává do sestavy. Podivná volba," napsal v hodnocení server Hammers News.
Podle autora v závěru český fotbalista jasně ukázal Potterovi, že mezi vyvolených jedenáct aktuálně patří. Navíc v rozstřelu s jistotou proměnil pokutový kop.
"West Ham prostě vypadá se Součkem lépe. Dříve nebo později se s tím Potter bude muset s nechutí smířit," nechal se slyšet jeden z fanoušků na sociálních sítích, kde se o tématu vášnivě diskutovalo.
Rodák z Havlíčkova Brodu se během pěti přípravných duelů objevil v základní sestavě pouze jednou.