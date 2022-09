Twitter nalákal do Rokycan 2000 lidí, zápas se řešil i ve studiu Ligy mistrů

Necelé dvě tisícovky diváků sledovaly dnes v Rokycanech utkání místního divizního A týmu s ligovým Slovanem Liberec. Zápas druhého kola fotbalového poháru MOL Cupu, které skončilo 1:5, podpořila velkolepá propagace na sociálních sítích, hlavně na Twitteru, kde kvůli tomuto duelu založil účet místní trenér mládeže.

Je to skvělá propagace města, které tím týdny naplno žilo, řekl ČTK místostarosta Jan Šašek. Takovou návštěvu Rokycany nepamatují. Příjezdové ulice na stadion i okolní parkoviště byly plné, dopravu ve městě regulovali policisté.

"Je to víc, než přišlo před čtyřmi lety na přátelák s plzeňskou Viktorkou, tehdy jich tu bylo 900," uvedla pořadatelka, která prodávala speciální vstupenky. Podle asistenta trenéra mládeže Pavla Benajtra se na stadionu vůbec poprvé prodávaly šály, které se nechávají vyrobit na zápasy velkoklubů - na jedné půlce měly nápis a logo FC Rokycany a na druhé Slovanu Liberec.

Twitter fotbalových Rokycan funguje podle místních zhruba měsíc a podle všech oslovených by měl pokračovat. Na jeho podporu by měla jít také část výtěžku ze vstupného (150 korun pro dospělého) a z prodeje šál (za 300 Kč) a zbytek na mládež, která se podílela na pořadatelství.

"Fotbalisté jsou velmi aktivní na Instagramu, ale kvůli zápasu s Libercem spustili před několika týdny Twitter a mají obrovskou sledovanost. Doufám, že to udrží. Je o to obrovský zájem a velmi to prezentuje město," uvedl Šašek. Podle něj jsou příspěvky velmi vtipné, bohaté a informačně zajímavé. Rokycany to podle Šaška braly jako zápas roku. Město fotbal a svůj areál hodně podporuje.

"Nečekal jsem, že tu bude tolik lidí, atmosféra byla hezká. Masivní kampaň na sociálních sítích jsem vnímal, dělali to dobře. Může to přitáhnout lidi k fotbalu," uvedl liberecký hráč Oliver Vliegen. Divizní tým podle něj nehrál špatně, hodně se snažil.

Zápas Rokycan pronikl i do studia Ligy mistrů na kanálu Nova Sport

"Celé Rokycany zápasem žily tři čtyři týdny. Účet na Twitteru založil trenér mládeže, který nechce zveřejnit jméno. Uvidíme, jestli to bude pokračovat, stojí to hlavně čas," řekl Benajtr. Podle něj dalo místní áčko do utkání všechno, už hráče chytaly křeče. "Líbí se mi, že byli pozváni hráči mládeže a žáků. Je pro ně inspirací dostat se do áčka a ví, že i v Rokycanech si mohou zahrát s takovým týmem. Jeto velká motivace," uvedl. Velkým zážitkem bylo, že na stadion přijela TV Prima a hovořila s mladými.

"Tempo zápasu bylo rychlejší, než na které jsme zvyklí. Myslím, že nás to může posunout dál. Ten počet diváků byl super," řekl hráč Rokycan Jakub Janota. Hodně vnímal kampaň na Twitteru, díky níž přijelo i dost lidí i z Liberce. Podle něj byly první dva tři góly zbytečné kvůli vlastním chybám. "Kdybychom takových zápasů měli víc, tak nás to herně i zkušenostmi hodně zvedne," dodal.