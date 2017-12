Tady šéfuje Suárez. Podívejte se, jak to vypadá v restauraci, kam útočník Barcelony zve i Messiho

před 1 hodinou

Můžete si klidně objednat to, na čem si pochutnával i sám Lionel Messi. Stačí zajít do restaurace Chalito, která patří jeho spoluhráči z Barcelony Luisi Suárezovi. Pro ty, kteří nemají zrovna cestu do katalánské metropole, nabízíme pár obrázků, jak to v Chalitu vypadá.

Barcelona/Praha - Na trávníku můžete obdivovat jeho kousky a góly, v podniku nazvaném Chalito pak můžete posoudit, jak si fotbalista Luis Suárez vede jako restauratér. Útočník Barcelony si otevřel hospodu v srdci katalánské metropole u slavné promenády La Rambla a jeho dobroty přišel ochutnat i hvězdný spoluhráč Lionel Messi. Velká pizza v průměru za deset eur, steak i s přílohou za patnáct, biftek za dvacet. V podniku Chalito byste asi čekali vyšší ceny, když jeho majitelem je slavný útočník Barcelony Luis Suárez. Uruguayský forvard zprovoznil restauraci v centru Barcelony koncem listopadu a ve svém podniku v centru Barcelony už přivítal i hvězdného spoluhráče Lionela Messiho s jeho manželkou Antonellou Roccuzzovou. Suárez si jako hospodský nehraje na žádné hogo fogo a na jídelním lístku nevymýšlí nic složitého. "Menu nabízí dobrý výběr pizz - dokazuje to, že má stále chuť na italské," rýpli si do Suáreze redaktoři anglického listu The Sun, kteří podnik navštívili, a připomněli tak hráčův proslulý incident z MS 2014, na kterém pokousal italského zadáka Giorgia Chielliniho… Ve své recenzi jinak angličtí novináři podnik chválili třeba za solidní porce.

autor: Sport | před 1 hodinou

