Svrčina si vytvořil tenisový osobák a soupeř zuřil. Italský favorit pak sklidil posměch

Když tenista Dalibor Svrčina prohrál čtvrteční duel 2. kola US Open s Italem Lucianem Darderim 3:6, 7:6, 4:6, 4:6, nejvýrazněji svítil ve statistice u jeho jména počet 20 dvojchyb. Ostravský rodák se snažil brát nelichotivou bilanci smířeně. Zápas ale ozdobil i jedním osobním rekordem, který dohnal soupeře k emočnímu výlevu.
"Samozřejmě je to škoda," uvedl Svrčina k dvaceti dvojchybám. "Soupeř dal dvojchyb devět a viděl jsem i hodně zápasů, kdy jich hráči dali patnáct nebo šestnáct. Někdo dá v utkání pro změnu 80 nevynucených chyb. Kdybych dal dvojchyb jen deset, bylo by to lepší. Ale prostě se to stalo," řekl Svrčina.
Třiadvacetiletý tenista přišel v utkání s nasazenou jednadvacítkou Darderim desetkrát o podání. Dvojchybou navíc duel po bezmála čtyřech hodinách hry i uzavřel.
"Někdy to byl servis víc na riziko, někdy jsem chtěl dát jen míč do hry a šlo to o pásku do autu nebo kousek do autu. Hlavně na druhém servisu jsem se necítil tak dobře. Přišlo mi, že i víc foukalo, což také hrálo roli. Na servisu určitě budeme pracovat dál," podotkl Svrčina.
Mimo dvojchyb však český tenista zaznamenal počin, na který mohl být naopak hrdý. V duelu proti Darderimu zahrál 70 vítězných míčů, o 17 víc než soupeř.
"Určitě je to povzbudivé. Možná to je můj osobní rekord. I v prvním kole jsem jich měl dost, přes šedesát (61). Zároveň ale bylo o něco víc chyb. Soupeř byl kvalitnější než v prvním kole a donutil mě k nim," líčil Svrčina.
Však také v druhém setusvým výkonem soupeři pořádně zabrnkal na nervy. Ital za stavu 4:4 vzal raketu a rozmlátil ji napadrť takovým způsobem, že sklidil výsměch některých fanoušků. Záběry pak obletěly svět sociálních sítí.
Vyřazení z turnaje nakonec Svrčinu neminulo a pak sám přiznal, že byl psychicky vyčerpaný.
"V Severní Americe jsem už šest týdnů a je to pro mě pátý turnaj v řadě. I tady jsem hrál strašně náročné první kolo. Jsem rád, že jsem fyzicky na tom byl docela dobře. Spíš po mentální stránce to bylo náročnější," podotkl Svrčina.
Vystoupení na grandslamu v New Yorku hodnotil navzdory porážce s Darderim pozitivně. Do hlavní soutěže postoupil z kvalifikace a postupem do druhého kola přes Francouze Valentina Royera si vyrovnal grandslamové maximum. Ve stejné fázi byl také před třemi lety na Australian Open.
"Vždy to byl jeden z mých nejméně oblíbených turnajů, jak říkal i Víťa Kopřiva. Letos jsem to ale prolomil. Šňůra pěti turnajů začala dobře v Los Cabos. Potom jsem prohrál tři těsné zápasy v prvních kolech a na závěr to bylo přeci jen super. Jen škoda, že se mi nepodařilo vyhrát ještě teď," řekl Svrčina, který po krátkém volnu plánuje startovat na turnaji v čínském Chang-čou.
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