Žádný luxus. Vyřazení Uruguayci přišli o charter a domů museli letět běžnou linkou

Pro fotbalisty Uruguaye, kteří jako jediní z jihoamerických týmů na mistrovství světa nečekaně nepostoupili ze skupiny, se ani odjezd ze šampionátu nevyvíjel podle představ.
Podle řady uruguayských médií zrušil národní fotbalový svaz plánovaný charterový let ze základny reprezentace v mexickém Playa del Carmen do metropole Montevidea a hráči museli domů odcestovat běžnou komerční linkou.
Zástupci svazu posléze v oficiálním prohlášení potvrdili, že pro reprezentaci nebude vypraven speciál jako při cestě na šampionát, s jeho nasazením se prý ale od počátku nepočítalo.
"Zpáteční cesta nikdy nezahrnovala možnost charterového letu, protože se nevědělo, odkud se poletí," uvedl svaz a dodal, že také ne všichni se nyní vrací do Uruguaye.
"Velká část výpravy cestuje přímo do zemí, kde působí, aby se hráči znovu připojili ke svým klubům," napsal svaz.
Využití běžných letů s přestupy tak považují zástupci uruguayského fotbalu jako ekonomicky nejvýhodnější variantu.
Uruguayi patřilo před začátkem mistrovství světa 16. místo v žebříčku FIFA a na turnaji se stala nejvýše postaveným týmem, který nepostoupil mezi 32 nejlepších.
Po remízách s outsidery ze Saúdské Arábie (1:1) a Kapverd (2:2) následovala těsná porážka se Španělskem (0:1), pod kterou se podepsala chyba brankáře Fernanda Muslery. Dva body na postup ze třetího místa nestačily.
Už před závěrečným duelem se objevily zprávy o konfliktech mezi hráči a trenérem Marcelem Bielsou. Kouč po vyřazení vzal vinu na sebe.
"Co zanechávám uruguayskému fotbalu? Nic, protože jakýkoli přínos, který trenér může po třech letech práce udělat pro fotbal, se nikdy skutečně neprojeví, pokud se nedosáhne výsledků. Čtvrté místo v kvalifikaci mnoho neznamenalo, stejně jako třetí místo na Copa América. A to, co se stalo teď, není třeba rozvádět," řekl novinářům.
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