Šural a Fillo jsou zranění, Jarolím na klíčovou bitvu povolal i stopera Jugase

Pořádné tempo nabrala v posledních dnech kariéra Jakuba Jugase. Šikovný stoper nejdříve vybojoval se Zlínem trumf v domácím poháru, v sobotu potvrdil svůj přestup do Slavie a nyní ho Karel Jarolím poprvé povolal do seniorské reprezentace.

Praha - Fotbalová reprezentace před přípravným zápasem v Belgii a utkáním kvalifikace MS v Norsku hlásí první změny v nominaci. Ofenzivní univerzál Josef Šural se z ní omluvil kvůli zdravotním problémům, trenér Karel Jarolím naopak dodatečně povolal čtveřici dalších hráčů: obránce Jakuba Jugase, který si může odbýt debut v národním týmu, dalšího zadáka Ondřeje Čelůstku, záložníka Petra Mareše a ofenzivního hráče Tomáše Přikryla.

Další záložník Martin Fillo byl osloven s možností po necelých osmi letech znovu nahlédnout do reprezentace, ale tuto možnost také zhatily jeho zdravotní komplikace.

Reprezentační kádr tak nyní před červnovým dvojzápasem čítá 25 jmen. "Rozhodli jsme se využít více hráčů, protože někteří fotbalisté se k nám připojí po ukončení svých klubových povinností v zahraničí až bezprostředně před zápasem přímo v Belgii. Chceme tak mít jistotu a určitou kádrovou rezervu pro utkání v Bruselu. Dalším důvodem je i to, že trenéři uvidí v akci i některé nové tváře," uvedl manažer reprezentačního týmu Jaromír Šeterle.

Reprezentanti se před poslední akcí v letošní sezoně sejdou v Praze v pátek 2. června v podvečer, v neděli vyrazí do Belgie, kde o den později odehrají přípravný zápas. V Bruselu zůstanou do čtvrtka 8. června, kdy naberou směr Oslo. Tam v sobotu 10. června nastoupí ke svému šestému utkání v kvalifikaci MS, v níž jim zatím patří třetí pozice ve skupině C.