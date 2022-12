"Superliga zdaleka není mrtvá." Kluby se nevzdávají, i když tresty hrozí jim i hráčům

Elektronická evidence tržeb skončí ke konci letošního roku bez náhrady. Příslušný zákon, který ji ruší, v pátek podepsal prezident Miloš Zeman. Informoval o tom Hrad. Evidence tržeb začala fungovat od 1. prosince 2016, ale od jara 2020 byla kvůli pandemii koronaviru přerušená do konce letošního roku. Stala se fakticky dobrovolnou. Pokud by se zrušení schválit nepodařilo, začala by elektronická evidence tržeb od příštího roku opět fungovat, navíc by se rozšířila na všechny obory, na které se dosud nevztahovala.

Zrušení evidence tržeb navrhl kabinet Petra Fialy (ODS), neboť způsob evidence označil za zbytečnou zátěž jak pro podnikatele, tak pro stát kvůli nákladům na správu evidence. Expremiér a předseda ANO Andrej Babiš, který elektronickou evidenci tržeb v minulosti prosadil, již dříve uvedl, že tento nástroj narovnal podnikatelské prostředí a vynesl více než 35 miliard korun. Podle odpůrců elektronické evidence tržeb exaktní čísla neexistují a výnosy vycházejí z odhadů. Podle zastánců však její zrušení posílí šedou ekonomiku.