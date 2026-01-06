Šulcova cena prudce roste. Takových je jedno procento na světě, vědí v Lyonu

Přišel za 7,5 milionu eur a ještě se to některým fanouškům Lyonu zdálo za českého fotbalistu moc. Po pár měsících si nemohou Pavla Šulce vynachválit a cena rodáka z Karlových Varů podle dostupných zdrojů prudce stoupla.
Za posledních osm let neměl v Lyonu nikdo takovou úvodní sezonu jako právě Šulc.
Za 23 zápasů stihl 11 gólů a na pět přihrál. Nikdo není v tomto ohledu efektivnější.
Na aklimatizaci na francouzský fotbal potřeboval minimum času, hned jak dostal pravidelnou minutáž, stal se tahounem klubu.
V létě přitom přišel do týmu za 7,5 milionu eur plus bonusy. Některým kritikům se to za fotbalistu z české nejvyšší soutěže zdálo moc, zvlášť když ho trenér Paulo Fonseca zpočátku nechával vysedávat na lavičce.
"Pavel Šulc byl pro Olympique úžasným letním podpisem. Je až neuvěřitelné, jak málo mu stačí k tomu, aby dal gól,“ vypíchl uznávaný španělský fotbalový novinář Andrés Onrubia Ramos kvality českého ofenzivního hráče.
Zásluhou statistik, které Šulc zápas co zápas zapisuje a díky kterým Lyon sbírá body doma i v Evropě, stoupá také hodnota českého reprezentanta, který má ve francouzském velkoklubu smlouvu až do roku 2029.
Podle serveru Transfermarkt by musel potenciální zájemce o nejlepšího střelce Lyonu vytáhnout z bankovního účtu teď už minimálně 12 milionů eur, tedy necelých 300 milionů korun.
Pro aktuálně pátý tým Ligue 1 je tedy Šulc i solidní investicí, která se může brzy dobře zpeněžit. A těžit z toho může znovu rovněž plzeňská Viktoria, která má podle francouzských médií ve smlouvě patnáctiprocentní podíl z dalšího případného prodeje.
"Je skvělý. Hodně lidí ho srovnává s německým útočníkem Thomasem Müllerem a já to můžu jen potvrdit. Hrál jsem s oběma a určitě tam vidím jisté podobnosti,“ chválil Corentin Tolisso zabijácký instinkt spoluhráče.
Podobně to vidí i známý lyonský podcaster a fotbalový analytik s přezdívkou Micka, který v tradičním youtubovém pořadu LE Debrief shrnul sobotní výkon Šulce, jenž dvěma góly rozhodl o výhře 3:1 nad Monakem.
"Říkejme tomu čich, instinkt, intuice nebo herní IQ, ale on je prostě pan fotbalista v tom nejčistějším slova smyslu. Takových hráčů běhá po světě tak jedno procento, je to atyp, úplná vzácnost a nepochybuju o tom, že skončí sezonu s minimálně 20 góly na kontě,“ věští expert na lyonský fotbal.
Lyon nyní nečeká nic snadného, po Monaku svede další bitvu s přímým konkurentem o pohárové příčky. Vydá se totiž na hřiště Lille, které je momentálně v tabulce čtvrté.
