Šulce už ve Francii přirovnávají k Müllerovi. Česká intuice táhne Lyon vzhůru

Ve druhém zápase za sebou vyplaval na malém vápně a zařídil fotbalistům Lyonu tři body. Českého reprezentanta Pavla Šulce velebí francouzská média i fanoušci. Pro neortodoxní styl hry ho přirovnávají k německému snajprovi Thomasu Müllerovi.
Zatímco ve čtvrtek si v zápase Evropské ligy došel pro gólovou dorážku, tentokrát k němu v utkání francouzské nejvyšší soutěže propadl centr a prakticky ze stejného místa uklidil míč do sítě hlavou.
Šulc se v neděli podepsal pod výhru 1:0 proti Le Havre už šestým gólem v Ligue 1 a potvrdil, že je pro klub letní posilou, která se opravdu vyplácí.
Celkem v obou soutěžích nasbíral už sedm branek a pět asistencí. Tím se nemůže pochlubit za podzim nikdo ze spoluhráčů.
„Já prostě nepřemýšlím, tentokrát jsem do toho dal hlavu a pak už jen koukal, jestli se to vešlo do branky,“ smál se v pozápasovém rozhovoru rodák z Karlových Varů.
Jeho intuice už začíná být v Ligue 1 pověstná. V pokutovém území má nebývalý instinkt a umí zakončit i v krkolomných pozicích. I proto si vysloužil úctyhodné přirovnání.
„Šulc je na hřišti něco mezi hráčem číslo devět a deset. Opravdu takový Thomas Müller Lyonu,“ napsal o něm na síti X lyonský podcaster Micka.
A souhlasí s ním i jeden ze skalních fanoušků Lyonu. „V poslední třetině hřiště je klinický, účinný a smrtící, od dob Müllera jsem nic podobného neviděl,“ vzpomněl také uživatel Camso německého fotbalistu a mistra světa, který za Bayern nasázel v bundeslize 150 gólů.
Poté, co doléčil zranění ze začátku listopadu, se čtyřiadvacetiletý český reprezentant pevně usadil v základní sestavě.
„Plním v podstatě roli středního útočníka, což mi vyhovuje. Ale je to hodně těžká soutěž, obrana soupeřů se těžko prolamuje. Naštěstí jme dobrý tým. Jsem rád, že umím být rozhodujícím hráčem, ať už dávám góly nebo na ně přihrávám,“ pochvaluje si Šulc.
Ve francouzské soutěži patří aktuálně Lyonu pátá pozice, pořadí Evropské ligy dokonce vévodí.
