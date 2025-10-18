Fotbal

Šulc se ve Francii blýskl dvěma góly. Jenže jeho celek přesto prohrál

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Český útočník Pavel Šulc vstřelil ve francouzské fotbalové lize dvě branky, ale Lyon prohrál v Nice 2:3 a po druhé porážce za sebou propásl šanci postoupit na první místo.
Pavel Šulc v dresu Lyonu
Pavel Šulc v dresu Lyonu | Foto: Reuters

V základní sestavě Lyonu nechyběl vedle Šulce ani Adam Karabec.

Úvod patřil domácím a Bard už po pěti minutách poslal míč do sítě týmu, v jehož dresu kdysi začínal.

Šulc se uvedl parádní střelou, kterou ale senegalský brankář Diouf vytlačil na roh.

Hned po jeho rozehrání poslal Karabec centr před branku, Nizozemec Kluivert míč prodloužil a Šulc u vzdálenější tyče vyrovnal.

Mezi střelce se zapsal znovu pro srpnovém gólu proti Marseille.

Domácím zajistil opět vedení Maročan Diop, ovšem Lyon byl i podruhé blízko k vyrovnání. Anglický obránce Maitland-Niles však neproměnil penaltu a na druhé straně překonal Alžířan Búdaví slovenského brankáře Greifa potřetí.

Karabec zůstal na hřišti do 68. minuty, Šulc odehrál celý zápas a v páté minutě nastavení přidal druhý gól.

Pátečního zaváhání obhájce titulu Paris St. Germain využil Olympique Marseille a po vítězství nad oslabeným Le Havrem 6:2 především díky čtyřem gólům Angličana Masona Greenwooda vede tabulku. Lyon je čtvrtý s tříbodovou ztrátou.

V Marseille sice domácí inkasovali jako první, ale po vyloučení Llorise za hru rukou zápas rychle otočili.

Největší zásluhu na tom měl Greenwood, který nejprve srovnal z penalty a pak přidal další tři góly.

Olympique vyhrál pátý zápas v řadě a s 21 brankami má nejproduktivnější útok v soutěži.

Francouzská fotbalová liga - 8. kolo:

Nice - Lyon 3:2 (5. Bard, 35. Diop, 55. Búdaví - 29. a 90.+5 Šulc), Angers - Monako 1:1 (85. Cherif - 72. Balogun), Marseille - Le Havre 6:2 (35. z pen., 67., 72. a 76. Greenwood, 88. Vaz, 90.+4 Murillo - 24. Kíštá, 90.+2 Touré)

1. Marseille 8 6 0 2 21:7 18
2. Paris St. Germain 8 5 2 1 16:8 17
3. Štrasburk 8 5 1 2 17:10 16
4. Lyon 8 5 0 3 11:8 15
5. Monako 8 4 2 2 17:13 14
6. Lens 7 4 1 2 10:6 13
7. Lille 7 3 2 2 14:10 11
8. Nice 8 3 2 3 12:14 11
9. FC Paříž 7 3 1 3 12:13 10
10. Toulouse 7 3 1 3 11:12 10
11. Rennes 7 2 4 1 9:10 10
12. Brest 7 2 2 3 11:11 8
13. Lorient 7 2 1 4 9:16 7
14. Nantes 7 1 3 3 5:7 6
15. Auxerre 7 2 0 5 5:10 6
16. Le Havre 8 1 3 4 10:16 6
17. Angers 8 1 3 4 4:12 6
18. Mety 7 0 2 5 5:16 2
 
Mohlo by vás zajímat

Trpišovský o možném angažmá u reprezentace: Člověk musí mít jednu prioritu

Trpišovský o možném angažmá u reprezentace: Člověk musí mít jednu prioritu

Z hrdiny je nešťastník. Krejčí zhatil naděje Wolverhamptonu

Z hrdiny je nešťastník. Krejčí zhatil naděje Wolverhamptonu

Eden v šoku. Slavia nedokázala dát ani jeden gól nováčkovi ze Zlína

Eden v šoku. Slavia nedokázala dát ani jeden gól nováčkovi ze Zlína

Slavia - Zlín 0:0. Obhájce titulu si doma neporadil s nováčkem

Slavia - Zlín 0:0. Obhájce titulu si doma neporadil s nováčkem
Fotbal sport Obsah Pavel Šulc

Právě se děje

Aktualizováno před 2 hodinami
Válka skončí po druhé fázi příměří a odzbrojení Hamásu, oznámil Netanjahu
Zahraničí

ŽIVĚ
Válka skončí po druhé fázi příměří a odzbrojení Hamásu, oznámil Netanjahu

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
před 3 hodinami
Šulc se ve Francii blýskl dvěma góly. Jenže jeho celek přesto prohrál
Fotbal

Šulc se ve Francii blýskl dvěma góly. Jenže jeho celek přesto prohrál

Lyon podlehl v Nice 2:3 a po druhé porážce za sebou propásl šanci postoupit na první místo.
před 3 hodinami
Trpišovský o možném angažmá u reprezentace: Člověk musí mít jednu prioritu
Česká liga

Trpišovský o možném angažmá u reprezentace: Člověk musí mít jednu prioritu

Podle kouče Slavie je práce trenéra národního celku náročnější, než si možná fanoušci představují.
před 4 hodinami

Válka v Gaze skončí po druhé fázi příměří, až Hamás složí zbraně, řekl Netanjahu

Válka Izraele proti Hamásu v Pásmu Gazy skončí, jakmile bude naplněna druhá fáze nynější dohody o příměří, která předpokládá odzbrojení tohoto palestinského teroristického hnutí. Podle agentury AFP…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 5 hodinami
Z hrdiny je nešťastník. Krejčí zhatil naděje Wolverhamptonu
Fotbal

Z hrdiny je nešťastník. Krejčí zhatil naděje Wolverhamptonu

Český fotbalista pečetil vlastním gólem vítězství Sunderlandu 2:0.
před 6 hodinami
Sem posíláme hvězdy za miliardy? Výstavba olympijské haly je ve skluzu, NHL trne
Hokej

Sem posíláme hvězdy za miliardy? Výstavba olympijské haly je ve skluzu, NHL trne

Santa Giulia Arena, která má z většiny hostit hlavní atrakci nadcházející olympiády v podobě hokejového turnaje mužů, stále nestojí.
před 6 hodinami
Eden v šoku. Slavia nedokázala dát ani jeden gól nováčkovi ze Zlína
Česká liga

Eden v šoku. Slavia nedokázala dát ani jeden gól nováčkovi ze Zlína

Obhájce titulu potřetí z posledních čtyř zápasů nejvyšší soutěže ztratil body.
Další zprávy