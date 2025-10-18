Šulc se ve Francii blýskl dvěma góly. Jenže jeho celek přesto prohrál

V základní sestavě Lyonu nechyběl vedle Šulce ani Adam Karabec.
Úvod patřil domácím a Bard už po pěti minutách poslal míč do sítě týmu, v jehož dresu kdysi začínal.
Šulc se uvedl parádní střelou, kterou ale senegalský brankář Diouf vytlačil na roh.
Hned po jeho rozehrání poslal Karabec centr před branku, Nizozemec Kluivert míč prodloužil a Šulc u vzdálenější tyče vyrovnal.
Mezi střelce se zapsal znovu pro srpnovém gólu proti Marseille.
Domácím zajistil opět vedení Maročan Diop, ovšem Lyon byl i podruhé blízko k vyrovnání. Anglický obránce Maitland-Niles však neproměnil penaltu a na druhé straně překonal Alžířan Búdaví slovenského brankáře Greifa potřetí.
Karabec zůstal na hřišti do 68. minuty, Šulc odehrál celý zápas a v páté minutě nastavení přidal druhý gól.
Pátečního zaváhání obhájce titulu Paris St. Germain využil Olympique Marseille a po vítězství nad oslabeným Le Havrem 6:2 především díky čtyřem gólům Angličana Masona Greenwooda vede tabulku. Lyon je čtvrtý s tříbodovou ztrátou.
V Marseille sice domácí inkasovali jako první, ale po vyloučení Llorise za hru rukou zápas rychle otočili.
Největší zásluhu na tom měl Greenwood, který nejprve srovnal z penalty a pak přidal další tři góly.
Olympique vyhrál pátý zápas v řadě a s 21 brankami má nejproduktivnější útok v soutěži.
Francouzská fotbalová liga - 8. kolo:
Nice - Lyon 3:2 (5. Bard, 35. Diop, 55. Búdaví - 29. a 90.+5 Šulc), Angers - Monako 1:1 (85. Cherif - 72. Balogun), Marseille - Le Havre 6:2 (35. z pen., 67., 72. a 76. Greenwood, 88. Vaz, 90.+4 Murillo - 24. Kíštá, 90.+2 Touré)
|1.
|Marseille
|8
|6
|0
|2
|21:7
|18
|2.
|Paris St. Germain
|8
|5
|2
|1
|16:8
|17
|3.
|Štrasburk
|8
|5
|1
|2
|17:10
|16
|4.
|Lyon
|8
|5
|0
|3
|11:8
|15
|5.
|Monako
|8
|4
|2
|2
|17:13
|14
|6.
|Lens
|7
|4
|1
|2
|10:6
|13
|7.
|Lille
|7
|3
|2
|2
|14:10
|11
|8.
|Nice
|8
|3
|2
|3
|12:14
|11
|9.
|FC Paříž
|7
|3
|1
|3
|12:13
|10
|10.
|Toulouse
|7
|3
|1
|3
|11:12
|10
|11.
|Rennes
|7
|2
|4
|1
|9:10
|10
|12.
|Brest
|7
|2
|2
|3
|11:11
|8
|13.
|Lorient
|7
|2
|1
|4
|9:16
|7
|14.
|Nantes
|7
|1
|3
|3
|5:7
|6
|15.
|Auxerre
|7
|2
|0
|5
|5:10
|6
|16.
|Le Havre
|8
|1
|3
|4
|10:16
|6
|17.
|Angers
|8
|1
|3
|4
|4:12
|6
|18.
|Mety
|7
|0
|2
|5
|5:16
|2