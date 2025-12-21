Přeskočit na obsah
Fotbal

Šulc sází gól za gólem. Dvěma trefami zařídil Lyonu pohárové vítězství nad outsiderem

ČTK

Záložník Pavel Šulc zpečetil dvěma góly vítězství fotbalistů Lyonu 3:0 ve Francouzském poháru nad týmem Saint-Cyr Collonges z regionální soutěže.

UEFA Europa League - Olympique Lyonnais v Go Ahead Eagles
Pavel Šulc, LyonFoto: REUTERS
Český reprezentant přišel na hřiště po poločasové přestávce a v 85. minutě zvýšil na 2:0. V poslední minutě pak skóre uzavřel. Adam Karabec hrál do 66. minuty.

Pro Lyon to bylo první vystoupení v poháru, zatímco jeho soupeř už za sebou měl šest zápasů. V další fázi, do níž postoupilo 32 mužstev, se Olympique střetne s Lille.

Šulc dal od letního příchodu z Plzně za Lyon devět gólů. Šestkrát skóroval ve francouzské lize a jednou v Evropské lize.

