Šulc sází gól za gólem. Dvěma trefami zařídil Lyonu pohárové vítězství nad outsiderem

Záložník Pavel Šulc zpečetil dvěma góly vítězství fotbalistů Lyonu 3:0 ve Francouzském poháru nad týmem Saint-Cyr Collonges z regionální soutěže.
Český reprezentant přišel na hřiště po poločasové přestávce a v 85. minutě zvýšil na 2:0. V poslední minutě pak skóre uzavřel. Adam Karabec hrál do 66. minuty.
Pro Lyon to bylo první vystoupení v poháru, zatímco jeho soupeř už za sebou měl šest zápasů. V další fázi, do níž postoupilo 32 mužstev, se Olympique střetne s Lille.
Šulc dal od letního příchodu z Plzně za Lyon devět gólů. Šestkrát skóroval ve francouzské lize a jednou v Evropské lize.
Za produktivní označil Witkoff rozhovory, které vedla ukrajinská delegace
Za produktivní a konstruktivní označil dnes zmocněnec amerického prezidenta Steve Witkoff rozhovory, které ukrajinská delegace v posledních třech dnech vedla na Floridě se zástupci Spojených států a Evropy. Vyjádřil se tak na síti X.
Úchvatná Villa, po 100 letech má 10 výher v řadě. Barcelona urvala důležité vítězství
Fotbalisté Aston Villy v 17. kole anglické ligy porazili 2:1 Manchester United a po více než sto letech zvítězili v deseti soutěžních zápasech po sobě. Dvěma góly se o to zasloužil Morgan Rogers, který se trefil dvakrát i minulý týden do sítě West Hamu.
Už více než polovina unesených školáků je doma. Nigerijci osvobodili dalších 130 dětí
V Nigérii se podařilo osvobodit na 130 žáků, které v listopadu unesli ozbrojenci z katolické školy na východě této více než 230milionové země. V neděli o tom informovala agentura AFP.
Sparta znovu selhala, od Vítkovic doma schytala šest gólů. Vedou Pardubice
Hokejisté Sparty podlehli doma ve 32. kole extraligy Vítkovicím 3:6. Pražané prohráli podruhé za sebou, potřetí ze čtyř zápasů a přišli o vedení v tabulce. Hosté zvítězili po dvou porážkách a Pražany porazili v sezoně na čtvrtý pokus poprvé. Dvěma góly se na tom podílel útočník Anthony Nellis.