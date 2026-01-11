Šulc s Karabcem zvládli těžké pohárové utkání, Jurásek poprvé skóroval za Norwich

Fotbalisté Lyonu s Pavlem Šulcem a Adamem Karabcem ve Francouzském poháru zvítězili v Lille 2:1 a postoupili do osmifinále. V Anglickém poháru pomohli k postupu svých týmů Matěj Jurásek a Tomáš Souček.
Premiérovým gólem za Olympique rozhodl devatenáctiletý brazilský útočník Endrick, který nedávno přišel na hostování z Realu Madrid.
Lyon šel do vedení už po 45 sekundách. Útočník Moreira využil špatné komunikace mezi domácím brankářem Bodartem a obráncem Ngoyem, zmocnil se míče a zakončil do prázdné branky.
Belgický obránce Ngoy odčinil své zaváhání ve 28. minutě, kdy zůstal v soupeřově vápně po rohovém kopu a byl úspěšným střelcem na konci následné akce.
Nerozhodný stav vydržel jen 14 minut. Tolisso chytrou tečí prodloužil Šulcův centr na zadní tyč a Endrick premiérovým gólem v dresu Olympiqueu rozhodl.
Brazilského útočníka v 72. minutě nahradil Karabec, jenž měl šanci přidat třetí gól Lyonu, ale těsně minul. Šulc nastoupil v základní sestavě a v 82. minutě jej vystřídal Uruguayec Satriano.
Téměř přesně rok po přestupu z pražské Slavie dal Matěj Jurásek první gól v dresu Norwiche. Dvaadvacetiletý český reprezentant pomohl druholigovému týmu k jasnému vítězství v utkání 3. kola Anglického poháru nad účastníkem čtvrté ligy Walsallem 5:1.
Jurásek otevřel skóre v 15. minutě, když zamířil přesně střelou uvnitř pokutového území. Hlavním strůjcem vítězství domácího týmu byl jednadvacetiletý anglický útočník Jovon Makama, který nastřílel hattrick. Jurásek odehrál 75 minut. Gólu se dočkal v 19. utkání za Norwich.
West Ham doma v londýnském derby porazil druholigový Queens Park Rangers 2:1 po prodloužení. Tomáš Souček do hry naskočil v 70. minutě, pět minut po vyrovnávací brance hostujícího Koného.
"Kladiváře" předtím poslal do vedení Summerville a o jejich postupu do 4. kola rozhodl Castellanos. Argentinský útočník je čerstvou posilou West Hamu, kam přišel před týdnem z Lazia Řím a dnes vstřelil svou první branku v novém působišti.
Manchester United prohrál doma s Brightonem 1:2 a stejně jako s Ligovým pohárem se rozloučil hned po prvním zápase. "Rudí ďáblové" nezvítězili ani ve druhém duelu po propuštění trenéra Rúbena Amorima a vyhráli jen jedno z posledních sedmi utkání.
O góly Brightonu se postarali Gruda a odchovanec Manchesteru United Welbeck. Koncovku zdramatizoval kontaktní brankou Slovinec Šeško, ale krátce nato viděl jeho spoluhráč Lacey dvě žluté karty v rychlém sledu a výrazně tak otupil závěrečný tlak United.
Barcelona v El Clásicu přestřílela Real a ze Saúdské Arábie veze trofej
Fotbalisté Barcelony ve finále španělského Superpoháru porazili Real Madrid 3:2. Obhájili vítězství z minulého roku a vylepšili svou rekordní bilanci v soutěži o 16. trofej. Trenér Hansi Flick zvítězil i v osmém finálovém zápase v kariéře.
Protivládní protesty v Íránu si vyžádaly dvě 500 obětí a tisíce zadržených
Při masových protestech proti teokratickému režimu v Íránu za poslední dva týdny zahynulo nejméně 538 lidí, uvedla dnes nevládní organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA) sídlící ve Spojených státech. Místní úřady za stejnou dobu zadržely více než 10 600 osob, doplnili podle agentury AP aktivisté.
Požáry v argentinské Patagonii za týden spálily téměř 15 tisíc hektarů porostu
Lesní požáry v argentinské Patagonii od pondělí zpustošily téměř 15 tisíc hektarů porostu. Stovky hasičů a dobrovolníků i dnes pracovaly na jejich zvládnutí, informovala agentura AFP.
ŽIVĚBritánie vyvine pro Ukrajinu balistické střely schopné nést 200kilové hlavice
Británie pro Ukrajinu vyvine nový balistický raketový systém, který napadené zemi umožní lépe se bránit útokům z Ruska. Oznámila to dnes britská vláda. Střely budou schopny nést hlavice s hmotností 200 kilogramů a budou mít dolet přes 500 kilometrů. Vláda už v rámci projektu nazvaného Nightfall vyhlásila soutěž na vývoj systému.
Evropské země jednají o posílení své vojenské přítomnosti v Grónsku
Skupina evropských zemí v čele s Británií a Německem diskutuje o plánech na posílení své vojenské přítomnosti v Grónsku, aby ukázaly americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, že Evropa bere bezpečnost v Arktidě vážně.