Šulc opět naskočil do základu Lyonu a blýskl se gólovou asistencí

Český záložník Pavel Šulc nastoupil po zranění kolena poprvé v sezoně v základní sestavě Lyonu a ve 3. kole francouzské fotbalové ligy přispěl asistencí k výhře 3:1 nad Auxerre.
Rodák z Karlových Varů přihrál v 53. minutě do vápna Ernestu Nuamahovi a ghanský křídelník zvýšil na konečných 3:1. V 67. minutě Šulc vystřídal.
Lyon má sedm bodů a vede neúplnou tabulku. Auxerre je bez bodu poslední se skóre 4:11 ze tří utkání.
Francouzská fotbalová liga - 3. kolo:
Lyon - Auxerre 3:1 (28. Bacher, 31. Athekame, 53. Nuamah - 42. Archer),
21:05 Paris St. Germain - Monako.
Tabulka:
1.
Lyon
3
2
1
0
6:2
7
2.
Lille
3
2
1
0
5:2
7
3.
Monako
2
2
0
0
3:0
6
4.
FC Paříž
2
1
1
0
3:0
4
5.
Rennes
2
1
1
0
5:4
4
6.
Troyes
2
1
1
0
2:1
4
7.
Lens
2
1
0
1
6:4
3
8.
Marseille
2
1
0
1
4:2
3
9.
Angers
2
1
0
1
3:3
3
10.
Štrasburk
2
1
0
1
2:5
3
11.
Brest
2
0
2
0
4:4
2
Paris St. Germain
2
0
2
0
4:4
2
13.
Le Mans
2
0
1
1
4:5
1
14.
Le Havre
2
0
1
1
1:2
1
Lorient
2
0
1
1
1:2
1
16.
Toulouse
3
0
1
2
2:5
1
17.
Nice
2
0
1
1
0:3
1
18.
Auxerre
3
0
0
3
4:11
0
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