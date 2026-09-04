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Sport

Šulc opět naskočil do základu Lyonu a blýskl se gólovou asistencí

ČTK
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Český záložník Pavel Šulc nastoupil po zranění kolena poprvé v sezoně v základní sestavě Lyonu a ve 3. kole francouzské fotbalové ligy přispěl asistencí k výhře 3:1 nad Auxerre.

Football : Olympique Lyonnais v Sparta Praha- Qualifying champions league 11/08/2026
Pavel Šulc se spoluhráčiFoto: Profimedia – Mourad Allili / Sipa Press / Profimedia
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Rodák z Karlových Varů přihrál v 53. minutě do vápna Ernestu Nuamahovi a ghanský křídelník zvýšil na konečných 3:1. V 67. minutě Šulc vystřídal.

Lyon má sedm bodů a vede neúplnou tabulku. Auxerre je bez bodu poslední se skóre 4:11 ze tří utkání.

Francouzská fotbalová liga - 3. kolo:

Lyon - Auxerre 3:1 (28. Bacher, 31. Athekame, 53. Nuamah - 42. Archer),

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21:05 Paris St. Germain - Monako.

Tabulka:

1.

Lyon

3

2

1

0

6:2

7

2.

Lille

3

2

1

0

5:2

7

3.

Monako

2

2

0

0

3:0

6

4.

FC Paříž

2

1

1

0

3:0

4

5.

Rennes

2

1

1

0

5:4

4

6.

Troyes

2

1

1

0

2:1

4

7.

Lens

2

1

0

1

6:4

3

8.

Marseille

2

1

0

1

4:2

3

9.

Angers

2

1

0

1

3:3

3

10.

Štrasburk

2

1

0

1

2:5

3

11.

Brest

2

0

2

0

4:4

2


Paris St. Germain

2

0

2

0

4:4

2

13.

Le Mans

2

0

1

1

4:5

1

14.

Le Havre

2

0

1

1

1:2

1


Lorient

2

0

1

1

1:2

1

16.

Toulouse

3

0

1

2

2:5

1

17.

Nice

2

0

1

1

0:3

1

18.

Auxerre

3

0

0

3

4:11

0

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