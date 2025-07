Šulc nekecá, je to správný chlap, tetelil se Koubek. Své hvězdě posílal polibky

Ofenzivní univerzál Pavel Šulc podle trenéra fotbalistů Plzně Miroslava Koubka v předehrávce úvodního ligového kola v Pardubicích dokázal, že ho spekulace o odchodu do zahraničí nijak neovlivňují.

Nejstarší ligový kouč označil českého reprezentanta na tiskové konferenci po výhře 5:1 za správného chlapa, který nelže.

O možném přestupu čtyřiadvacetiletého Šulce se spekuluje delší dobu. Předseda představenstva Plzně Adolf Šádek v úterý prohlásil, že na nejlepšího hráče minulé sezony první ligy není aktuálně na stole nabídka, která by naplnila představy klubu.

Šéf Viktorie je se Šulcem dohodnutý, že buď odejde za odpovídající sumu, tedy minimálně 10 milionů eur, nebo v Plzni prodlouží smlouvu. Opora západočeského týmu vstoupila do nové ligové sezony ve velkém stylu: výstavním gólem na zadní tyč a dvěma asistencemi.

"Určitě spolu hovoříme o nastavení hlavy v tom kolotoči neustálých spekulací. Říká, že ho to vůbec neovlivňuje. Já mu věřím. Říká, že se můžu spolehnout, takže zase to byla odpověď, že je to správný chlap, který nekecá," prohlásil Koubek o čerstvém vítězi novinářské ankety Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu sezony, kterému po jeho brance posílal vzdušné polibky.

Proti Pardubicím se individuálně zaskvěla řada hráčů. Dva góly vstřelil nově zvolený kapitán Matěj Vydra.

"Vítězství nechci přeceňovat a nechci tady nějak přehnaně jásat, ale Matěj s páskou pracoval příkladně. Byl odměněn, hrál skvěle. Šel příkladem jako kapitán, nasazením," uvedl třiasedmdesátiletý kouč.

Kapitánem ho zvolil spolu s realizačním týmem. "Vyhodnotili jsme, že to bude Matěj na základě komplexních vlastností z hlediska vyzrálosti lidské osobnosti, z hlediska výkonu, z hlediska přístupu. Je to vynikající příkladný hráč, takže ani ta volba nebyla moc těžká," řekl Koubek.

Karel Spáčil se na výhře v Pardubicích podílel gólem a nahrávkou, další nová tvář Tomáš Ladra zase dvěma asistencemi. "Tito chlapci si řekli výkony v přípravě o základní sestavu. Oba podali výborný výkon," uvedl trenér.

Záložník Lukáš Červ musel předčasně vystřídat kvůli zranění. "Byl tam kontakt do stehna, to jsou takové ty koňárky. Doufejme, že nebude velký, uvidíme. Má naražený sval," konstatoval Koubek.

V úterý čeká Viktorii doma úvodní zápas 2. předkola Ligy mistrů se Servette Ženeva. "To bude jiná fuška. To už je vicemistr Švýcarska a je to velice kvalitní mužstvo. Šance jsou vyrovnané podle mého názoru," uvedl Koubek.