Přeskočit na obsah
Benative
19. 3. Josef
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Šulce při návratu bouřlivě vítali fanoušci. Ve složité situaci ale Lyon nezachránil

ČTK

Fotbalisté Olympique Lyon prohráli v osmifinálové odvetě Evropské ligy doma s Celtou Vigo 0:2 a v soutěži končí. Pavel Šulc nastoupil v závěru poprvé po svalovém zranění, ale vyřazení nezabránil. Adam Karabec zůstal tentokrát na lavičce.

Pavel Šulc a Malick Fofana po vyřazení Lyonu z Evropské ligy
Pavel Šulc a Malick Fofana po vyřazení Lyonu z Evropské ligyFoto: Reuters
Reklama

Dosud největší úspěch na evropské scéně slaví Freiburg, který deklasoval belgický Genk 5:1. Nottingham Forrest postoupil na hřišti Midtjyllandu až po penaltovém rozstřelu.

Už ve středu si místo v elitní osmičce zajistili fotbalisté Bragy s českým brankářem Lukášem Horníčkem poté, co v odvetě deklasovali Ferencváros Budapešť 4:0.

Zbývající čtyři zápasy začaly ve 21:00.

Lyon vyhrál ligovou fázi, v níž triumfoval v sedmi z osmi zápasů. Jedinou porážku utrpěl ve Španělsku od Betisu Sevilla a dnes neuspěl ani proti dalšímu zástupci La ligy. Vývoj utkání ovlivnilo brzké vyloučení senegalského obránce Niakhatého.

Reklama
Reklama

Slovenský brankář Greif pak domácí několikrát podržel, ale po hodině hry ho překonal Rueda, který se trefil i v prvním utkání.

Karabec stejně jako před týdnem při remíze 1:1 ve Vigu začal mezi náhradníky, ale tentokrát tam zůstal.

Šulc, jehož návrat na trávník před baráží s Irskem netrpělivě vyhlíží trenér Miroslav Koubek, se v 67. minutě dočkal od lyonských fanoušků bouřlivého přivítání.

Kvůli svalovému zranění vynechal pět zápasů, Lyon během absence svého nejproduktivnějšího hráče uhrál v lize jen dva body, vypadl z domácího poháru a teď se loučí i s Evropskou ligou.

Reklama
Reklama

V nastavení postup hostů zpečetil Jutglá a v nervózním závěru přišel Loyn i o dalšího vyloučeného hráče, nepříznivý vývoj neunesl Argentinec Tagliafico.

Celta Vigo, která v Evropě nehrála od semifinále v roce 2017, narazí v dalším kole na Freiburg. Německý tým doma vyhrál i pátý duel v Evropské lize. Ztrátu z Belgie smazal už v 19. minutě, kdy italský kapitán Grifo posadil z přímého kopu míč na hlavu Gintera.

Autor prvního gólu připravil po šesti minutách druhý pro chorvatského útočníka Matanoviče. Pak se na druhé straně míč odrazil od tyče, a než domácí obrana zareagovala, poslal ho Smets pohotově do sítě. Ale po přestávce už stříleli jen domácí.

Midtjylland vyhrál v říjnu v Nottinghamu v ligové fázi, v prvním zápase osmifinále si to zopakoval, ale v domácí odvetě překvapivý postup nestvrdil.

Reklama
Reklama

Hosté měli od začátku převahu, McAtee trefil břevno, argentinský záložník Domínguez hlavičkoval do sítě a kapitán Yates po změně stran z dálky přiblížil čtvrtfinále. Chorvat Erlič vrátil domácím naději první střelou svého týmu na branku.

Do prodloužení, které postupujícího neurčilo, vyběhl v domácím týmu poprvé od zářijového zranění český obránce Adam Gabriel, ale čtvrtfinále si nezahraje. Domácí nezvládli ani jeden ze tří penaltových pokusů a dál jde Nottingham, který se na evropskou scénu vrátil po třiceti letech.

Odvetná utkání osmifinále fotbalové Evropské ligy:

Freiburg - Genk 5:1 (2:1)

Reklama
Reklama

Branky: 19. Ginter, 25. Matanovič, 53. Grifo, 57. Suzuki, 79. Eggestein - 39. Smets. První zápas: 0:1, postoupil Freiburg.

Olympique Lyon - Celta Vigo 0:2 (0:0)

Branka: 61. Rueda, 90.+2 Jutglá. ČK. 19. Niakhaté, 90.+6 Tagliafico (oba Lyon). První zápas: 1:1, postoupila Celta Vigo.

Midtjylland - Nottingham 1:2 po prodl. (1:2, 0:1), na pen. 0:3

Reklama
Reklama

Branky: 69. Erlič - 41. Domínguez, 52. Yates. První zápas: 1:0, postoupil Nottingham.

21:00 Betis Sevilla - Panathinaikos Atény, FC Porto - Stuttgart, AS Řím - Boloňa, Aston Villa - Lille.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nejnovější
Petr Pavel, prezident
Petr Pavel, prezident
Petr Pavel, prezident

ŽIVĚ Pavel se o neúčasti na summitu NATO dozvěděl z médií, chce to řešit s Babišem

Je zřejmě pravda, že premiér Andrej Babiš (ANO) by dokázal lépe vysvětlit důvody, proč ČR neplní své závazky k NATO, řekl ve čtvrtek prezident Petr Pavel k české účasti na červencovém summitu NATO. Uvedl také, že o tom, že by na summit měl jet Babiš spolu s Petrem Macinkou (Motoristé), nikoli on jako prezident, se dozvěděl ve středu z médií. Očekává, že s premiérem bude o věci ještě hovořit.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama