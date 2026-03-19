Šulce při návratu bouřlivě vítali fanoušci. Ve složité situaci ale Lyon nezachránil

Fotbalisté Olympique Lyon prohráli v osmifinálové odvetě Evropské ligy doma s Celtou Vigo 0:2 a v soutěži končí. Pavel Šulc nastoupil v závěru poprvé po svalovém zranění, ale vyřazení nezabránil. Adam Karabec zůstal tentokrát na lavičce.
Dosud největší úspěch na evropské scéně slaví Freiburg, který deklasoval belgický Genk 5:1. Nottingham Forrest postoupil na hřišti Midtjyllandu až po penaltovém rozstřelu.
Už ve středu si místo v elitní osmičce zajistili fotbalisté Bragy s českým brankářem Lukášem Horníčkem poté, co v odvetě deklasovali Ferencváros Budapešť 4:0.
Zbývající čtyři zápasy začaly ve 21:00.
Lyon vyhrál ligovou fázi, v níž triumfoval v sedmi z osmi zápasů. Jedinou porážku utrpěl ve Španělsku od Betisu Sevilla a dnes neuspěl ani proti dalšímu zástupci La ligy. Vývoj utkání ovlivnilo brzké vyloučení senegalského obránce Niakhatého.
Slovenský brankář Greif pak domácí několikrát podržel, ale po hodině hry ho překonal Rueda, který se trefil i v prvním utkání.
Karabec stejně jako před týdnem při remíze 1:1 ve Vigu začal mezi náhradníky, ale tentokrát tam zůstal.
Šulc, jehož návrat na trávník před baráží s Irskem netrpělivě vyhlíží trenér Miroslav Koubek, se v 67. minutě dočkal od lyonských fanoušků bouřlivého přivítání.
Kvůli svalovému zranění vynechal pět zápasů, Lyon během absence svého nejproduktivnějšího hráče uhrál v lize jen dva body, vypadl z domácího poháru a teď se loučí i s Evropskou ligou.
V nastavení postup hostů zpečetil Jutglá a v nervózním závěru přišel Loyn i o dalšího vyloučeného hráče, nepříznivý vývoj neunesl Argentinec Tagliafico.
Celta Vigo, která v Evropě nehrála od semifinále v roce 2017, narazí v dalším kole na Freiburg. Německý tým doma vyhrál i pátý duel v Evropské lize. Ztrátu z Belgie smazal už v 19. minutě, kdy italský kapitán Grifo posadil z přímého kopu míč na hlavu Gintera.
Autor prvního gólu připravil po šesti minutách druhý pro chorvatského útočníka Matanoviče. Pak se na druhé straně míč odrazil od tyče, a než domácí obrana zareagovala, poslal ho Smets pohotově do sítě. Ale po přestávce už stříleli jen domácí.
Midtjylland vyhrál v říjnu v Nottinghamu v ligové fázi, v prvním zápase osmifinále si to zopakoval, ale v domácí odvetě překvapivý postup nestvrdil.
Hosté měli od začátku převahu, McAtee trefil břevno, argentinský záložník Domínguez hlavičkoval do sítě a kapitán Yates po změně stran z dálky přiblížil čtvrtfinále. Chorvat Erlič vrátil domácím naději první střelou svého týmu na branku.
Do prodloužení, které postupujícího neurčilo, vyběhl v domácím týmu poprvé od zářijového zranění český obránce Adam Gabriel, ale čtvrtfinále si nezahraje. Domácí nezvládli ani jeden ze tří penaltových pokusů a dál jde Nottingham, který se na evropskou scénu vrátil po třiceti letech.
Odvetná utkání osmifinále fotbalové Evropské ligy:
Freiburg - Genk 5:1 (2:1)
Branky: 19. Ginter, 25. Matanovič, 53. Grifo, 57. Suzuki, 79. Eggestein - 39. Smets. První zápas: 0:1, postoupil Freiburg.
Olympique Lyon - Celta Vigo 0:2 (0:0)
Branka: 61. Rueda, 90.+2 Jutglá. ČK. 19. Niakhaté, 90.+6 Tagliafico (oba Lyon). První zápas: 1:1, postoupila Celta Vigo.
Midtjylland - Nottingham 1:2 po prodl. (1:2, 0:1), na pen. 0:3
Branky: 69. Erlič - 41. Domínguez, 52. Yates. První zápas: 1:0, postoupil Nottingham.
21:00 Betis Sevilla - Panathinaikos Atény, FC Porto - Stuttgart, AS Řím - Boloňa, Aston Villa - Lille.
Pět evropských států společně s Japonskem vyjádřilo ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Vyzvaly rovněž k zastavení vzdušných útoků Teheránu i dalších pokusů tento průliv zablokovat, informují tiskové agentury. Ke čtvrtečnímu společnému prohlášení se vedle Japonska připojily Británie, Francie, Německo, Itálie a Nizozemsko.
Hokejisté Pardubic deklasovali ve druhém zápase čtvrtfinále play off extraligy Brno 8:4 a v sérii hrané na čtyři výhry vedou 2:0. Třemi góly a dvěma asistencemi zazářil Lukáš Sedlák. Plzeň doma porazila pražskou Spartu 2:0 a v této sérii srovnala stav na 1:1.
Je zřejmě pravda, že premiér Andrej Babiš (ANO) by dokázal lépe vysvětlit důvody, proč ČR neplní své závazky k NATO, řekl ve čtvrtek prezident Petr Pavel k české účasti na červencovém summitu NATO. Uvedl také, že o tom, že by na summit měl jet Babiš spolu s Petrem Macinkou (Motoristé), nikoli on jako prezident, se dozvěděl ve středu z médií. Očekává, že s premiérem bude o věci ještě hovořit.
Fotbalisté Olomouce prohráli v odvetném utkání osmifinále Konferenční ligy v Mohuči 0:2 a po domácí remíze 0:0 v soutěži končí.
