Špatná zpráva z Francie. Český hrdina Šulc nedohrál ligový zápas

Český záložník Pavel Šulc nedohrál ve francouzské fotbalové lize kvůli zranění bezbrankový zápas Lyonu na hřišti Angers. Po ošetření opustil hřiště v 55. minutě.

UEFA Europa League - Olympique Lyonnais v Go Ahead Eagles
Pavel Šulc, LyonFoto: REUTERS
Pětadvacetiletý Šulc v Ligue 1 nastoupil teprve podruhé po březnovém svalovém zranění, které jej připravilo v první polovině minulého měsíce o pět soutěžních zápasů.

Vrátil se teprve těsně před reprezentační přestávkou, ve které byl nejprve zvolen nejlepším českým fotbalistou roku a pak patřil ke strůjcům postupu přes Irsko a Dánsko na mistrovství světa.

Lyon nedokázal zvítězit v devátém soutěžním zápase po sobě a proti Angers neuspěl poprvé od srpna 2021.

V šesti předchozích vzájemných zápasech pokaždé vyhrál a vstřelil 17 branek.

Tentokrát si ale svěřenci trenéra Paula Fonseky vyloženou gólovou příležitost nevypracovali a po téměř 11 letech proti Angers neskórovali.

Šulcův reprezentační kolega Adam Karabec se na trávník dostal v závěrečných 20 minutách.

Lyon je po šestém ligovém zápase bez vítězství v řadě pátý v neúplné tabulce a v případě večerního vítězství Monaka nad Marseille může klesnout na šesté místo.

Od příček znamenajících účast v Lize mistrů dělí Olympique dva body.

Živnost „influencer" české paragrafy neznají. Co se týče daní, platí ale pro tvůrce webového obsahu stejná pravidla jako pro živnostníky. Snímek je ilustrační.

