Benative
4. 1. Diana
Fotbal

Šulc? Dokáže hrát všude, žasne trenér. Spoluhráči už Čecha pasují na střelce ligy

Miroslav Harnoch

Navázal tam, kde skončil. Český reprezentant Pavel Šulc pokračuje ve fotbalových kouzlech v dresu Lyonu i v novém roce. V sobotu večer si připsal dva góly proti Monaku a ódy na něj pějí nejen spoluhráči, ale i sám trenér.

Pavel Šulc
Pavel ŠulcFoto: Profimedia
Už je to taková klasika. Nebýt srážky se slovenským gólmanem Monaka Lukášem Hradeckým, po které musel domácí brankář střídat, ani byste si rodáka z Karlových Varů nevšimli.

Olympique nezačal zápas příliš aktivně, prohrával souboje a čelil útokům Monačanů.

Pak ale přišla 38. minuta, Šulc při rohu vyplaval na zadní tyči a stehnem poslal balón pod břevno. Po přestávce už za znovu nerozhodného stavu se opřel do míče ještě před vápnem a uklidil ho přesně po pravé ruce padajícího gólmana.

"Takhle obvykle góly nedávám, ale Ainsley mi nechal míč a křičel: 'Střílej, střílej'. Tak jsem to udělal a vyplatilo se," vyprávěl pro klubový web aktuálně nejlepší střelec klubu.

I kdyby jen to. V tabulce kanonýrů celé soutěže je bývalý plzeňský fotbalista už čtvrtý s osmi trefami. Jen tři góly za lídrem Masonem Greenwoodem z Marseille.

„Já doufám, že Pavel bude i nejlepším střelcem ligy, protože to by znamenalo, že dá ještě spoustu gólů, což nám jen pomůže,“ prohlásil spoluhráč Corentin Tolisso.

Slova chvály pěl na adresu čerstvě pětadvacetiletého českého reprezentanta i sám hlavní trenér Paulo Fonseca.

“Pavel dokáže hrát téměř na jakékoli útočné pozici. Není to tradiční střední útočník, ale je velmi efektivní. Dokáže si přitáhnout míč do vápna a když má příležitost, skóruje. Je to atypický hráč, ale pro nás nesmírně důležitý,“ uvedl po výhře 3:1 Portugalec.

Fanoušci i trenér si hodně slibují od příchodu devatenáctiletého Brazilce Endricka, který do Lyonu přišel během Vánoc z Realu Madrid, a v sobotu už seděl na lavičce.

Fonseca si myslí, že by jejich spolupráce s Šulcem mohla na hřišti v budoucnu velmi dobře fungovat.

„Oba jsou úplně odlišné typy hráčů. Cílem je Endricka začlenit a být ještě lepší než jsme teď,“ dodal kouč.

