Šulc? Dokáže hrát všude, žasne trenér. Spoluhráči už Čecha pasují na střelce ligy

Navázal tam, kde skončil. Český reprezentant Pavel Šulc pokračuje ve fotbalových kouzlech v dresu Lyonu i v novém roce. V sobotu večer si připsal dva góly proti Monaku a ódy na něj pějí nejen spoluhráči, ale i sám trenér.
Už je to taková klasika. Nebýt srážky se slovenským gólmanem Monaka Lukášem Hradeckým, po které musel domácí brankář střídat, ani byste si rodáka z Karlových Varů nevšimli.
Olympique nezačal zápas příliš aktivně, prohrával souboje a čelil útokům Monačanů.
Pak ale přišla 38. minuta, Šulc při rohu vyplaval na zadní tyči a stehnem poslal balón pod břevno. Po přestávce už za znovu nerozhodného stavu se opřel do míče ještě před vápnem a uklidil ho přesně po pravé ruce padajícího gólmana.
"Takhle obvykle góly nedávám, ale Ainsley mi nechal míč a křičel: 'Střílej, střílej'. Tak jsem to udělal a vyplatilo se," vyprávěl pro klubový web aktuálně nejlepší střelec klubu.
I kdyby jen to. V tabulce kanonýrů celé soutěže je bývalý plzeňský fotbalista už čtvrtý s osmi trefami. Jen tři góly za lídrem Masonem Greenwoodem z Marseille.
„Já doufám, že Pavel bude i nejlepším střelcem ligy, protože to by znamenalo, že dá ještě spoustu gólů, což nám jen pomůže,“ prohlásil spoluhráč Corentin Tolisso.
Slova chvály pěl na adresu čerstvě pětadvacetiletého českého reprezentanta i sám hlavní trenér Paulo Fonseca.
“Pavel dokáže hrát téměř na jakékoli útočné pozici. Není to tradiční střední útočník, ale je velmi efektivní. Dokáže si přitáhnout míč do vápna a když má příležitost, skóruje. Je to atypický hráč, ale pro nás nesmírně důležitý,“ uvedl po výhře 3:1 Portugalec.
Fanoušci i trenér si hodně slibují od příchodu devatenáctiletého Brazilce Endricka, který do Lyonu přišel během Vánoc z Realu Madrid, a v sobotu už seděl na lavičce.
Fonseca si myslí, že by jejich spolupráce s Šulcem mohla na hřišti v budoucnu velmi dobře fungovat.
„Oba jsou úplně odlišné typy hráčů. Cílem je Endricka začlenit a být ještě lepší než jsme teď,“ dodal kouč.
ŽIVĚ"Dobrou noc a šťastný nový rok." Maduro skončil v nechvalně proslulé věznici slavných
Americké úřady přepravily zajatého venezuelského prezidenta Nicoláse Madura spolu s manželkou do vazební věznice v newyorkském Brooklynu, informovala stanice CNN. Maduro bude příští týden čelit obvinění z držení drog a zbraní před federálním soudem na Manhattanu. Spolu s manželkou čelí mimo jiné obvinění ze spiknutí za účelem teroristické činnosti a spiknutí za účelem dovozu kokainu.
Bubny, koka a pouta v Brooklynu. Jak peruánští šamani předpověděli Madurův konec
Před pár dny se jim svět smál jako bizarní turistické atrakci. Skupina peruánských šamanů na pláži v Limě prováděla rituály s ayahuaskou a nad plakáty světových vůdců věštila pád venezuelského diktátora. Dnes Nicolás Maduro sedí v brooklynské cele a tak zbývá otázka: Je to jen neuvěřitelná shoda okolností, nebo andští mystici skutečně viděli „za roh“ budoucnosti?
ŽIVĚOpoziční senátoři vyzvali Babiše, aby dal Okamurovi najevo, že škodí Česku
Šéfové senátorských klubů ODS a TOP 09, STAN, KDU-ČSL, SEN 21 a Piráti v neděli společně vyzvali premiéra Andreje Babiše (ANO), aby dal šéfovi Poslanecké sněmovny a vládního hnutí SPD Tomiu Okamurovi jasně najevo, že jeho vyjádření na adresu Ukrajiny škodí Česku, nejsou slučitelná s odpovědným výkonem nejvyšších ústavních funkcí ani s deklarovanými principy zahraniční politiky nynější vlády.
ŽIVĚ"Nejsem z Putina nadšený, zabíjí příliš mnoho lidí." Trump přiznal frustraci z Ruska
Americký prezident Donald Trump vyjádřil frustraci z ruského prezidenta Vladimira Putina kvůli ruské válce proti Ukrajině. Šéf Bílého domu se tak vyjádřil na tiskové konferenci k vojenskému zásahu proti Venezuele, při kterém USA zajaly a odvezly ze země tamního autoritářského vůdce Nicoláse Madura. "Nejsem z Putina nadšený, zabíjí příliš mnoho lidí," reagoval Trump.
Souboj Hronka s Pastrňákem skončil výhrou Bostonu, Nečas se vrátil do Caroliny
Český hokejový útočník David Pastrňák v NHL dvěma nahrávkami řídil výhru Bostonu 3:2 v prodloužení nad Vancouverem. Filip Hronek se podílel na obou brankách poražených Canucks. Jednu asistencí si v sobotním programu připsal také Martin Nečas.